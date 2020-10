Köszönetet mondott az Emmi a pedagógusoknak

2020. október 5. 11:41

A pedagógusok kiemelkedő hivatás- és felelősségtudattal, maximális elkötelezettséggel végzik mindennapi munkájukat a társadalom jövőjét jelentő gyermekek nevelésében és oktatásában – írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pedagógusok világnapja alkalmából hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében. Kiemelték: idén a koronavírus-járvány miatt még nagyobb felelősség hárult a pedagógusokra, akik ebben a helyzetben is, mind a tavasszal bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend idején, mind szeptembertől, az oktatás hagyományos formában történő újraindítását követően kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és nyújtanak.

Ezekben a hetekben különösen nagy szükség van a pedagógusok és a szülők együttműködésére annak érdekében, hogy a járvány elleni védekezés az óvodákban és az iskolákban is eredményes legyen – hangsúlyozta a szaktárca. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezúton is köszönetét fejezi ki a pedagógusoknak a fegyelmezett, felelősségteljes együttműködésért. Fontos, hogy az óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, tanítók, tanárok továbbra is nagy gondot fordítsanak a járványügyi szabályok betartására az egészség megőrzésének és az oktatás-nevelés zavartalanságának érdekében – közölték.

MTI