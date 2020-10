Vera Jourová ugyanúgy folytatja, Dobrevék csaholnak is hozzá

2020. október 5. 21:59

Uniós biztos: a jogállamiságot védelmező új mechanizmust kell létrehozni

Az Európai Unióban olyan új mechanizmus létrehozására van szükség, amely a jogállamiság mellett az uniós szerződésekben rögzített európai értékeket, egyebek mellett a demokráciát és az alapvető jogokat is védeni képes - jelentette ki Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke, az Európai Parlament (EP) brüsszeli plenáris ülésén hétfőn.

Jourová az EP-vita során azt hangoztatta, hogy egy új, jogállamiságot védő mechanizmus létrehozatala az európai demokráciának fog újabb lendültet adni.

Aláhúzta: a demokrácia, az alapvető jogok tiszteltben tartása kulcskérdések, ezért ezt az Európai Bizottság a következő időszakban is folyamatosan figyelemmel fogja kísérni. Az uniós bizottság szükségesnek látja ezen értékek erősítését és támogatását ezért még az idén új stratégiát kíván közzétenni az alapjogi charta alkalmazásáról - mondta. A bizottság ezen belül külön figyelmet kíván fordítani arra is, hogy az abban foglaltakat a tagállamok miként alkalmazzák. Hozzátette továbbá, hogy az uniós bizottság a hamis hírek és más manipulációk felszámolását célzó javaslattal is elő fog állni a szabad és független támogatása érdekében.

Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa a vita során fontosnak nevezte a jogállamiság tagállami helyzetének nyomon követését az ilyen természetű problémák kialakulásának megelőzése céljából, valamint azért, hogy nyílt vita keretében lehessen megoldásokat találni a helyzet javítására.

A biztos szerint az uniós bizottság jogállamisági jelentése valamennyi tagállam esetében független szervezetek észrevételei alapján és felhasználásával készült.

Hozzátette, egy új jogállamiságot védő mechanizmus létrehozása minden tagállam közös érdeke.

Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő magyar újságíróknak nyilatkozva kiemelte, a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk orvoslása, a tagállami erőfeszítések támogatása helyett az EP plenáris ülésének napirendjén egy új jogállamisági mechanizmus létrehozása szerepel.

Olyan új mechanizmus létrehozásáról beszélnek, amelyet az unió 2021 utáni, hétéves költségvetésének, valamint a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó alap pénzei felhasználásának feltételéül akarnak szabni egyfajta politikai zsarolás jegyében.

Kijelentette: elfogadhatatlan, hogy az objektivitásra és pártsemlegességre kötelezett európai bizottsági alelnök, Vera Jourová "lebetegezi" Magyarországot.

Katarina Barley német szociáldemokrata politikus, európai parlamenti alelnök Magyarországot és Lengyelországot érintő nyilatkozatát érintve szintén elfogadhatatlannak nevezte, hogy az EP egyik szocialista alelnöke a nyílt politikai zsarolás nyelvezetén arról nyilatkozik, hogy a két országot pénzügyileg ki kellene éheztetni.

"Képmutató, politikai manőversorozatról van szó" - fogalmazott.

A képviselő elmondta, a fenyegető és sértő megnyilatkozásokat, a nyílt politikai zsarolás kilátásba helyezését a vita során a lehető leghatározottabban visszautasította.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője felszólalásában azt mondta, egy jogállamiság az egyszerű embereket védi akkor, amikor az kormány visszaél a hatalmával, amikor a hatóságok nem járnak el jogszerűen, és a bírák nem szolgáltatnak igazságot. Az adófizetőknek pedig joguk van megtudni, hogy hova tűnnek a közpénzek. Véleménye szerint Orbán Viktor miniszterelnök azért "ágál" a jogállamiság ellen, mert az uniós forrásokat saját családja és oligarchái gazdagítására használja fel.

Donáth Anna, a Momentum Mozgalom EP-képviselője kijelentette, az uniónak erélyesen kell fellépnie a jogállamiság védelmében olyan eszköz létrehozásával, amelyet "két egymásnak falazó kormány nem tud kijátszani". Azt hangoztatta: el kell kerülni, hogy az állampolgárok bűnhődjenek a kormányok bűneiért, ezért ragaszkodik a támogatások kifizetésének jogállamisági feltételekhez kötéséhez.

Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom EP-képviselője felszólalásában kijelentette, az Európai Bizottságnak fel kell lépnie amellett, hogy az uniós források ne a "korrupt vállalatokhoz" jussanak, hanem a célfelhasználókhoz, a kis-és közepes vállalkozásokhoz.

MTI