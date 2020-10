Székelyföldön a legsúlyosabb a medveprobléma

2020. október 6. 11:00

Nem kapott még választ a legfelsőbb bíróság melletti ügyészségre a környezetvédelmi minisztérium ellen június közepén benyújtott bűnügyi keresetére a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás, amelyben a prevenciós célú medvekilövési kvóta hiánya ellen emeltek panaszt. A rendkívüli kilövési jóváhagyásokra vonatkozó kérések száma alapján országszerte a székelyföldi megyékben a leggyakoribbak a medveproblémák.

Medve a kerítések alatt. Gyakori, de nem várt látogató • Kép: szekelyhon/Beliczay László

Június közepén nyújtott be bűnügyi keresetet a környezetvédelmi tárca vezetője és egyik államtitkára ellen a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék (legfelsőbb bíróság) melletti ügyészségre a 44 udvarhelyszéki közbirtokosságot tömörítő Zetelaki Területtulajdonosi Társulás azzal az indokkal, hogy a hatályos törvény ellenére nem hagyta jóvá a szakminisztérium a prevenciós célú medvekilövési kvótát, amellyel orvosolható lenne a medvevadászat 2016-os teljes betiltása óta fokozódó „medveprobléma”.

Beadványukat azóta összevonta az ügyészség a Vrancea megyéből, illetve az országos vadásztársaságtól kapott hasonló beadványokkal, de választ mindeddig csak az országos vadásztársaság kapott a 22 romániai vadásztársaság képviseletében benyújtott beadványra: az ügyészség egy homályos indoklással elutasította azt nemrég – tudtuk meg Benke Józseftől, a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás vezetőjétől, aki egyben a Zetelaka és Társai Vadásztársaság igazgatója is. Ők még nem kaptak választ keresetükre, ám ha elutasítja azt az ügyészség, fellebbezni fognak.

A vadgazdálkodási szakember szerint politikai okai vannak annak, hogy a hivatalosan megjelent törvény ellenére mégsem hagyta jóvá még a szakminisztérium a prevenciós célú medvekilövési kvótát, pedig ezt még az Európai Bizottság által elfogadott biodiverzitási stratégia sem tiltja meg. Más országokban – például Szlovéniában, a Felvidéken, Svédországban, Finnországban –, ahol a medvepopuláció egyedszáma meghaladja az ötszázat, prevenciós céllal vadászható a nagyvad – folytatta az érvelést Benke József.

A szakember szerint a szinte heti rendszerességgel előforduló medvegázolások mellett az is jelzi, hogy a probléma fajsúlyosabbá vált, hogy már ember elleni medvetámadások is vannak, amelyek nem kerülnek a figyelem középpontjába. A juhok ára 250 lej alá csökkent, azokat már nem is jelenti a gazdák egy része, ha elviszi a medve, mert fülszám nélkül amúgy sem kaphatnak kártérítést – folytatta.

A problémás medvék ártalmatlanítására országosan 140 egyedre szóló, úgynevezett intervenciós kilövési kvótát hagyott jóvá múlt év végén a környezetvédelmi tárca, a száznegyvenedik engedélyt éppen a napokban hagyták jóvá, ezt követően már csak egyedi elbírálással, minisztériumi rendeletben adhatnak jóváhagyást egy-egy problémás medve kilövésére – tudtuk meg Domokos László Józseftől.

A Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetője elmondta, kaptak már olyan, kilövésre vonatkozó szakvéleményezési kérést, amely nem fért bele az országos keretbe. A szakminisztériumhoz beérkező rendkívüli kilövési kérések száma alapján a székelyföldi megyékben a legfajsúlyosabb a medveprobléma: a szaktárcához múlt hétig beérkezett 256 kérésnek majdnem a felét – összesen 119-et – Hargita (39), Maros (42) és Kovászna (38) megyében működő vadásztársaságok küldték be a minisztériumhoz, amely nagyjából a kérések felét ítélte megalapozottnak.

A Hargita megyében működő vadásztársaságok idén 21 problémás medve kilövésére kaptak rendkívüli engedélyt – tájékoztatott Domokos László József. Az ügynökség nyilvántartása szerint megyeszerte 197 esetben okoztak károkat a medvék idén: 80 szarvasmarhát és 38 juhot öltek meg, továbbá 50 hektáron tettek kárt a kukoricaföldeken. Az adatok szerint ez 15 százalékkal kevesebb a múlt év azonos időszakában mértnél. Kár azonban nem csak a termést, illetve a háziállat-állományt, hanem a medvepopulációt is érte: az év eleje óta 20 medve pusztult el az utakon, illetve a vasúti síneken gázolás következtében.

Széchely István

