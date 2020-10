A magyarországi földgáztárolók töltöttsége 100 százalékos

2020. október 6. 11:37

A magyarországi földgáztárolók töltöttsége 100 százalékos, a földgázimport pedig biztonságosan üzemel, hat szomszédos országból érkezik folyamatosan földgáz - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Kaderják Péter hozzátette: a szeptember 21-27. közötti adatok szerint a belföldi tárolókban 6,49 milliárd köbméter földgáz volt, ebből 1,45 milliárd köbméter a biztonsági, 5,04 milliárd köbméter a kereskedelmi készlet.



Az államtitkár szerint a tárolókban lévő földgáz összmennyisége körülbelül 130 napra elég az ország ellátásához, illetve 271 napra a lakossági felhasználók számára.



Magyarország téli földgázellátás-biztonsága szempontjából jelentős támaszt ad, hogy az európai gáztározókban csaknem 107,61 milliárd, az ukrajnai gáztározókban pedig 29,43 milliárd köbméter földgáz található - mondta.



Arról is beszámolt, hogy a Magyar Földgázkereskedő Zrt. évi 1 milliárd köbméternyi földgázkapacitást kötött le a horvát Krk szigetén létesülő cseppfolyósföldgáz-terminálban 2021 és 2027 között. Az államtitkár szerint a tranzakció azért jelentős, mert ezzel Magyarország közvetlen hozzáférést nyer a globalizálódó cseppfolyósföldgáz-piachoz.



Jövőre már Szerbiából is érkezhet földgáz Magyarországra, köszönhetően annak, hogy a Magyarországot Szerbiával összekötő vezetéknek jelentősen megnő a kapacitása 2021-re, és kétirányú szállításra is alkalmas lesz - tette hozzá.

Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonságát javító projektek is folyamatban vannak, például a szlovén-magyar rendszereket összekötő vezeték, valamint a Szlovákiát és Magyarországot összekötő nagyteljesítményű vezetékek kiépítése - közölte Kaderják Péter.

MTI