Az olasz baloldal Salvini migrációs törvényeinek eltörlését ünnepli

2020. október 6. 13:40

A balközép olasz kormány tagjai a "gyűlöletes propagandatörvények" eltörlésének nevezték a volt belügyminiszter, Matteo Salvini migrációs intézkedéseinek módosítását kedden, amellyel újranyitották a kikötőket, valamint bővítették a menedékkérelmi rendszert a migránsok állampolgársághoz jutásának felgyorsításával.

Nicola Zingaretti, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Salvini "propagandarendeletei megszűntek". A kormánypárt vezetője hangoztatta, "emberségesebb és biztonságosabb Olaszországot akarunk, Európával a főszerepben".

Zagrietti - espresso.repubblica.it



"Betartottuk ígéretünket: eltöröltük Salvini gyűlöletes rendeleteit: elsők az emberek jogai, minden emberé" - írta a szintén PD-s Paola De Micheli infrastrukturális és közlekedésügyi miniszter, akinek hatáskörébe a kikötők is tartoznak.



Matteo Salvini úgy reagált, "visszatérnek az embercsempészek és illegális bevándorlók előtt nyitott kikötők, a biztonságot az illegális bevándorlókkal cserélték fel. (...) Olaszország jobbat érdemel, meg fogjuk őket állítani."



A volt belügyminiszter hozzátette, a jobboldal aláírásgyűjtést indít a kormányrendeletekkel szemben. Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke úgy vélte, a baloldal "ideológiai tombolása" Európa migránstáborává teszi Olaszországot.



Mariastella Gelmini, a Hajrá Olaszország (FI) képviselőházi frakcióvezetője kifejtette, a kormány "a civilszervezetekkel összekacsintva" azt üzeni, hogy mostantól Olaszország készen áll mindenki feltételek nélküli befogadására.



A hétfő éjszakába nyúló kormányülésen véglegesítették a Matteo Salvini volt belügyminiszter nevével, tavaly augusztusban bevezetett migrációs és biztonsági törvénycsomag átírását. A PD és szövetségese, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) közös rendeletei új, többlépcsős, úgynevezett védelmi és integrációs rendszert vázolnak.



Visszaállították a tavaly eltörölt humanitárius menedékkérelmet, amely majdnem automatikusan menekültstátuszt nyújt a tengeren érkezőknek.



A rendkívüli menekültstátusszal a bevándorlók bekerülnek a nemzeti anyakönyvi rendszerbe, vagyis felvételt kapnak a társadalombiztosítási és egészségügyi, valamint munkaközvetítői hálózatba. Egyebek között közhasznú munkavégzésre foglalkoztathatják őket.



Hároméves személyi igazolványhoz juthatnak, és így tartózkodási engedélyük munkavállalást is lehetővé tesz. A törvény kiemeli, hogy gyorsított munkavállalási engedélyt kaphatnak azok is, akik természeti katasztrófa elől menekültek, elveszítették eredeti állampolgárságukat, Olaszországban sport- vagy kulturális tevékenységet végeznek, valamint kiskorúakat látnak el.



Visszaáll a 2019 előtti befogadórendszer: a migránsok első fázisban a kormány által működtetett táborokba kerülnek, majd a menedékkérőket kisebb csoportokban szétosztják az önkormányzatok között, civilszervezetek és más nonprofit egyesületek együttműködésével.



Az elképzelések szerint ez elősegíti a bevándorlók gyorsabb integrációját, nyelvtanulását, képzését. Matteo Salvini belügyminiszterként a migránsokkal foglalkozó szövetkezeteket a "baloldali maffia" pénzosztási csatornáinak nevezte.



A korábbi szigorításokat eltörölve a kormány ismét 180 napról 90-re csökkentette a kiutasításra váró személyek táborba zárásának időtartamát. Negyvennyolc hónapról 36-ra csökken az állampolgársági eljárás is.



A rendelkezések eltörlik a zárt kikötők politikáját, megszüntetik a migránsokat szállító civil hajók olasz vizekre való belépésének tilalmát, valamint a civil szervezetek szankcionálását. Kivételt jelent, ha a szervezet vagy a hajó a nemzetbiztonságot veszélyezteti, vagy nem működik együtt az illetékes hatóságokkal, de ebben az esetben is a korábbi, akár egymillió eurós bírságot tízezer és ötvenezer euró közötti összegre csökkentették.



A törvény szövegében a mentési tevékenység szerepel a nem kormányzati szervezetek hajóival kapcsolatban. A bevándorlókkal érkező hajók feletti hatáskör a kikötőket felügyelő közlekedési tárcához és a védelmi minisztériumhoz került át a belügyi tárcától.



MTI