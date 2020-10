Deutsch Tamás: az EU-baloldal ostobasága rombolja a versenyképességet

2020. október 6. 13:51

Az Európai Unió vezetőinek Európa megerősítése és egy jobb világ kialakítása a célja - jelentette ki az Európai Tanács elnöke az Európai Parlament keddi plenáris ülésén, Brüsszelben.

Deutsch Tamás az EU-baloldal gazdasági dilettantizmusát bírálta - fidesz-eu.hu

Az EU-nak olyan világot szeretne, "ahol nagyobb a nemzetközi befolyásunk és kevesebb a külső függőségünk. Stratégiai autonómiára van szükségünk, amely egyben növeli az EU építményének szilárdságát is" - mondta Charles Michel.



Az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőit tömörítő szerv elnöke ismertette a múlt heti csúcstalálkozó eredményeit. Azt mondta, hogy uniós stratégiai érdek a fenntartható és előrelátható kapcsolatok kialakítása Törökországgal, azonban Ankarának tiszteletben kell tartania Görögország és Ciprus szuverenitását a Földközi-tenger keleti medencéjénél kialakult konfliktusban.



Michel egy olyan többoldalú konferencia megszervezését javasolta, ahol a felek tárgyalhatnak az őket érintő kérdésekről, így a tengeri határokról, a migráció kezeléséről, a gazdasági és energiapolitikai együttműködésről.



Kínával kapcsolatban elmondta, hogy a komoly kihívások ellenére is folytatni kell a "gyümölcsöző" kapcsolatok fenntartását, és fontos lenne a befektetési megállapodás aláírása még idén.



Hozzátette, hogy Kína több területen fontos partner, például a klímasemlegesség elérését illetően, de vannak bizonyos területek, mint a jogállamiság és az emberi jogok, amelyekkel kapcsolatban az EU nem tehet engedményeket.



Maros Sefcovic intézményközi kapcsolatokért felelős biztos kijelentette: az Európai Uniónak nagyon fontos lenne a kereskedelmi megállapodás létrejötte az Egyesült Királysággal, ám mivel az idő rohan, nem zárható ki az, hogy az év vége előtt nem lesz egyezmény.



"Ha mégis megállapodnánk, az egyezményt mindkét félnek ratifikálnia kell 2021 január elsejéig, és ehhez időre van szükség. Mivel száz napnál kevesebb van hátra, nem zárható ki a megállapodás nélküli kilépés" - mondta.



Hozzátette: a szeptembereben elfogadott belső piaci brit törvénytervezet súlyosan sérti a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló megállapodásban foglaltakat, így aláássa a britek hitelességét a tárgyalások során.



Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációjának vezetője azt hangsúlyozta, hogy az EU értékközössége nem jelentheti az ideológiai azonosságot is. Felhívta a figyelmet arra, hogy miközben a baloldali, liberális, föderalista megközelítés képviselői "agresszív modorban" pártpolitikai, ideológiai küzdelmet folytatnak, nem szabad megfeledkezni arról, hogy az EU közös piaci értéken is nyugszik.



Az Európai Néppárt az egyetlen ma már az uniós parlamentben, ahol foglalkoznak a munkahelyteremtéssel és a közös gazdasági problémák megoldásával - jelentette ki.

Véleménye szerint a baloldali, zöld, liberális és kommunista képviselők jobban tennék, ha nem beszélnének gazdasági kérdésekről, mert saját ideológiai elfogultságuk alapján olyan ötletekkel állnak elő, amelyek rombolják az európai gazdaság versenyképességét.



Mindezt - tette hozzá - olyan helyzetben teszik, amikor az EU gazdasága nem több mint 15 százalékát teszi ki a globális gazdasági összteljesítménynek, míg húsz évvel ezelőtt a 24-25 százalékot is elérte.



"Hagyjuk a mellébeszélést, és foglalkozzunk a gazdasági problémákkal és a munkahelyteremtéssel" - mondta a képviselő.

MTI