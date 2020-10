Újból kihallgatták Nicolas Sarkozyt kampányának gyanús finanszírozása miatt

2020. október 6. 20:59

Újból kihallgatták Nicolas Sarkozy volt francia államfőt (2007-2012) Párizsban kedden a 2007-es győztes elnökválasztási kampányához Moammer el-Kadhafi néhai líbiai vezetőtől érkezett állítólagos törvénytelen támogatás ügyében - tudatták igazságügyi források.

A volt elnököt utoljára 2019 júniusban idézték be, amikor is "teljesen ártatlannak vallotta magát az ügyben", majd összeesküvésnek minősítve az eljárást, nem válaszolt a vizsgálóbírók kérdéseire.



A Moammer Kadhafi néhai líbiai vezetőtől érkezett állítólagos támogatás ügyében 2018 márciusban indult eljárás Sarkozy ellen passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel való csalás gyanúja miatt.



A francia hatóságok feltételezése szerint Sarkozy a 2007-es győztes kampányához összességében 50 millió eurót kapott a Kadhafi-rezsimtől, ami több mint kétszerese a 21 millió eurós kampányfinanszírozási limitnek. Az ügylet ráadásul azért is törvényellenes, mert a törvények tiltják a kampányok külföldi finanszírozását.



A párizsi bíróság korrupcióellenes vizsgálóbírói azokról a készpénzben érkezett pénzekről kérdezik a volt elnököt, amely miatt egy volt munkatársát Thierry Gauber-t január 31-én bűnszövetkezet gyanújával vád alá helyezték. A nyomozók arra a kérdésre keresik a választ, hogy a líbiai készpénzekből közvetlenül finanszírozták-e a volt elnök kampányát.



Nicolas Sarkozy a fellebbviteli bíróságon formai okokra hivatkozva megtámadta a nyomozást és a vádemelést, de az szeptember 24-én elutasította a volt államfő keresetét, így a nyolc évvel ezelőtt megkezdődött nyomozás folytatódhat. Sarkozy azonban szeptember 28-án a semmítőszéken keresetett nyújtott be a fellebbviteli bíróság döntése ellen.

Az ügyészség eredetileg a volt államfőnek a Mediapart francia tényfeltáró hírportál ellen, hamisítás miatt tett feljelentése nyomán kezdett vizsgálódni. Az internetes újság ugyanis a 2012. májusi elnökválasztás előtt nyolc nappal - amelyen Sarkozy vereséget szenvedett a szocialista Francois Hollande-tól - közzétett egy volt líbiai főhivatalnoknak tulajdonított dokumentumot, amely szerint Tripoli beegyezett, hogy 50 millió euró értékben finanszírozza Nicolas Sarkozy 2007-es kampányát. A vádakat akkor a volt francia elnök gyalázatnak, a dokumentumot pedig hamisítványnak minősítette.



A pénzügyi támogatásról kötött megállapodás tényét az elmúlt években több volt vezető líbiai politikus és közéleti ember is megerősítette, köztük a francia fegyverszállítási ügyekben közvetítőként fellépő Ziad Takieddine francia-líbiai üzletember, aki a francia vizsgálóbíróknak elmondta, hogy 2006-ban és 2007-ben a francia belügyminisztérium épületében három alkalommal adott át pénzzel teli bőröndöt, összesen 5 millió eurót Nicolas Sarkozynek, aki akkor belügyminiszter volt, illetve kabinetfőnökének, Claude Guéant-nak.



A nyomozást 2018 januárban törvénytelen kampányfinanszírozás gyanújával kiszélesítették, miután Nicolas Sarkozy volt kampánystábjainak tagjai azt vallották, hogy jelentős összegűtámogatások érkeztek készpénzben 2007-ben, s őket abból fizették ki zsebbe.

Jóllehet tárgyi bizonyíték eddig nem került elő, a gyanús pénzmozgások miatt kilenc ember ellen emelt vádat az ügyészség.



Nicolas Sarkozyt a 2012-es elnökválasztási kampány törvénytelen finanszírozása miatt is vád alá helyezték 13 másik emberrel együtt, mert ő és a pártja többet költött el a megengedettnél.



