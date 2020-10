Eső lesz, néhol több, mint jól esne

2020. október 7. 09:23

Szerda reggel a Tiszántúlon még átmenetileg előbukkanhat a nap, később ott is borult idő várható. Délelőtt a Dunántúlon, Duna-Tisza közén, később már keletebbre is számíthatunk esőre, a Tiszántúlon zivatarra is. A legtöbb csapadék – több tíz mm – a Dél-Dunántúlon és a középső tájakon várható – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

(Forrás: OMSZ)

A szél a Dunántúlon északnyugatira fordul és megélénkül, a magasabb helyeken megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 12 és 15, keletebbre 15 és 21 fok között alakul. A Dunántúlon néhol a hajnali, reggeli órákban áll be a csúcsérték.

Este nyugat felől gyorsan csökken a felhőzet, hajnalra a Dunántúlon és a Duna-Tisza köze nagyobb részén már kiderülhet az ég. A csapadék fokozatosan kelet felé szorul vissza, reggelre már csak a Tiszántúlon eshet. Északkeleten és az Alpokalja szélvédett tájain párássá válik a levegő, ködfoltok is képződhetnek. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

(Forrás: OMSZ)

hirado.hu - met.hu