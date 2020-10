Varga Roland és Michal Skvarka kimaradt a Fradi BL-keretéből

2020. október 8. 17:12

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) oldalán már megtalálhatóak a Bajnokok Ligája-csoportkörébe jutott csapatok 22+7 fős keretei. A Ferencváros névsora két kisebb meglepetéssel szolgál: Varga Roland és Michal Skvarka sem jut szóhoz a BL-ben.

Varga Roland és Michal Skvarka is egy-egy mérkőzésen lépett pályára a selejtezők során, egyaránt cserekén. Varga még az első fordulóban a Djurgarden ellen állt be a 84. percben, Skvarka pedig Glasgow-ban, a Celtic elleni győztes meccsen a 80. percben. Ez alapján nem olyan nagy meglepetés, hogy kimaradtak, pláne annak ismeretében, hogy a nyári igazolások után még Róbert Makot is szerződtette a Ferencváros.

A 22 fős alapkeret kiegészítéseként minden klub megjelölhet az úgynevezett B listán U21-es korú, olyan játékosokat, akik 15 esztendős koruktól számítva legalább két éve a klubnál futballoznak. Ez inkább gesztus, illetve biztonsági tartalék, közülük csekély esélye van bárkinek is arra, hogy pályára lépjen.

A selejtezőben pályára lépő játékosok közül csak Varga Roland és Michal Skvarka nem került be a magyar bajnok 22+7 fős keretébe. Utóbbi hét játékos a B-listán szerepel, amely az 1999. január 1. vagy utána született, ez a névsor bármikor bővíthető korlátlan számú játékossal, ugyanakkor legkésőbb 24 órával az adott mérkőzés előtt be kell jelenteni a változást.

A Ferencváros BL-kerete

Kapusok: Bogdán Ádám, Dibusz Dénes, Bánki Márton*

Védők: Abraham Frimpong, Lovrencsics Gergő, Adnan Kovacevic, Eldar Civic, Botka Endre, Miha Blazic, Marcel Heister, Lasa Dvali, Csontos Dominik*, Iyinbor Patrick*

Középpályások: Somália, Ihor Haratin, Sigér Dávid, Csonka András, Aissa Laidouni, Hajdú Roland*, Katona Bálint*,

Támadók: Olekszandr Zubkov, Róbert Mak, Tokmac Nguen, Roko Baturina, Franck Boli, Myrto Uzuni, Isael, Pócsik Botond*, Redzic Damir*,

*B-listán szereplő játékos

