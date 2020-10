A járványügyi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy szigorítsanak az országok

2020. október 8. 23:42

Európában továbbra is a sűrűn lakott nagyvárosokban terjed a leggyorsabban a koronavírus. Éppen ezért többnyire ezeken a helyeken vezetnek be újabb és újabb szigorításokat: Berlinben, Párizsban, Brüsszelben, de még lehetne sorolni. Az országok vezetői kizárják, hogy ugyanolyan kijárási korlátozásokat vezessenek be, mint tavasszal. Viszont a járványügyi szakértők több helyen ezt követelik: Ukrajnában például azért, mert katasztrofális az orvoshiány – hangzott el az M1 Híradójában.

A francia fővárosban és környékén kedd óta maximális szigorítás lépett életbe, a vendéglátóegységek nem nyithatnak ki. Emmanuel Macron elnök további szigorításokat is kilátásba helyezett, ugyanakkor egy tv-interjúban kizárta, hogy újból kijárási korlátozásokat vezessenek be.

A járványgörbe emelkedése miatt Belgiumban is szigorítottak. Csütörtöktől a brüsszeli régióban egy hónapra bezáratták a bárokat, kávéházakat és a rendezvényközpontokat. Az éttermek ugyanakkor nyitva tarthatnak, de legfeljebb négy ember ülhet egy asztalnál.

Olaszországban ismét kötelező a szabadtéri maszkhasználat, az egészségügyi veszélyhelyzetet január 31-ig meghosszabbították. Giuseppe Conte kormányfő és egészségügyi minisztere, Roberto Speranza komolynak nevezte a jelenlegi helyzetet, az utóbbi egy hét alatt ugyanis 42 százalékkal ugrott meg a fertőzöttek száma. A kormány azon dolgozik, hogy ne kelljen újból lezárni az országot.

„Ugyanarra a nemzeti egységre van szükségünk, ami átsegített minket a járvány első hullámán. Amikor azt mondjuk, hogy hordjanak maszkot kültéren is, elsősorban a polgárok felelősségtudatára apellálunk. Az első hullám legyőzésének sem a közbiztonsági szervek voltak a letéteményesei. Amikor előírtuk a karantént, nem tudtunk minden ember mellé rendőrt állítani” – mondta Roberto Speranza.

Németország egyelőre sikerrel kezeli a a járvány második hullámát, de az ország egészségügyi vezetése szerint lehet, hogy komolyabb korlátozásokra lesz szükség, ha tovább romlik a helyzet.

Ukrajnában, ahol az egészségügyi ellátás jócskán elmarad a nyugat-európaitól, rohamosan terjed a járvány. Egy hónap alatt megduplázódott a betegek száma.

A kórházak túlzsúfoltak, kevés az orvos és az ápoló.

A súlyos betegek között egyre több a fiatal, a legtöbben a harmincas éveikben járnak. Számos parlamenti képviselő és vezető tisztviselő is megbetegedett, köztük Petro Porosenko volt elnök, akit súlyos légzési nehézségekkel szállítottak a kórházba.

Az egészségügyi szakemberek most azt kérik a kormánytól, hogy zárják le ismét az országot, mert a szűkös források és a betegek növekvő számának nyomása alatt megroppanhat az egészségügyi ellátórendszer. Az ország vezető epidemiológusa szerint novemberre Ukrajnában naponta 12 ezren is megbetegedhetnek.

