SZFE - Zalán János: az egyetlen megoldás a tárgyalás

2020. október 9. 12:29

Az egyetlen megoldás, ha a felek leülnek egymással és lépésről-lépésre megpróbálnak valamiféle kompromisszumra jutni. Ezt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatási rektorhelyettese nyilatkozta pénteken az intézménynél kialakult helyzetről.

Zalán János - szinhaz.org

"De ez csak akkor érvényes, ha a feleknek valóban az az érdeke, hogy megoldás szülessen. Amennyiben nem így van, az egy teljesen más térbe viszi a diskurzust, arról én nem szeretnék beszélni" - mondta Zalán János a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Mint kifejtette, a tárgyalások kezelhetnék az olyan kérdéseket is, hogy mi lesz addig, amíg a megállapodás megszületik, vagyis mi történik az oktatással, a hallgatókkal, az oktatókkal, miként tudnak közeledni az álláspontok.



"Nehéz megjósolni, mi lesz az oktatással. A feleknek ezért is kellene leülniük, hogy lehetőleg ne legyen fennakadás jogi értelemben sem, és a hallgatók ne veszítsék el ezt a félévet. Amennyiben az én személyem a megállapodás problémája, akkor a hallgatók forduljanak a fenntartóhoz. De valakivel próbáljanak beszélgetni, mert jelenleg azt tapasztalom, hogy az informális és formális csatornákon történő megkeresésre a válasz jelen pillanatban az, hogy nem tárgyalnak" - tette hozzá az oktatási rektorhelyettes.



Zalán János hangsúlyozta: mindenki ugyanúgy, az oktatási krediteknek és a jogszabályoknak megfelelően végezheti a munkáját, oktathat, tanulhat, mint ahogy azt az egyetem előzőleg kérvényezte az Oktatási Hivatalnál. "Arra kaptunk felhatalmazást, hogy a jövőt építsük, hogy a programokról folytassunk diskurzust. Számos kidolgozott terv van a fejünkben, amit meg kellene vitatni az SZFE kiváló munkatársaival, elméleti szakembereivel, művészeivel, az oktatókkal".



A rektorhelyettes azt mondta, ő megérti a hallgatók álláspontját, de nyitottnak kellene lenniük a párbeszédre, és legalább meghallgatniuk a felvetett javaslatokat, "ez sokat lendítene az ügyön".



Kérdésre válaszolva Zalán János kitért arra, hogy bár nem az ő kompetenciája ezt bejelenteni, tudomása szerint a fenntartó már megtalálta azt a helyszínt, ahol az SZFE kancellárja, Szarka Gábor (akit csütörtökön az egyetemfoglalók nem engedtek be a Vas utcai épületbe) megkezdheti a munkát.

MTI