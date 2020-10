Fülöp Attila: négy új családotthon épül Kőszegen

2020. október 9. 16:22

Több mint 620 millió forintos beruházással négy új 12 fős családotthon épül fel 2021 végéig Kőszegen, "kitagolva" azt a korszerűtlen körülmények között lévő gyermekvédelmi intézményt, amely jelenleg a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Intézmény falai között működik - közölte a Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára pénteken sajtótájékoztatón.

Fülöp Attila - szegedma.hu

Fülöp Attila hangsúlyozta: a magyar kormány elkötelezett abban, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek is minél inkább családias környezetben fejlődjenek, ennek feltételeit szeretnék megteremteni.



Hozzátette: a gyermekvédelem rendszerében jelenleg 23 ezer állami gondoskodásban részesülő gyermeket tartanak nyilván, akiknek kétharmada nevelőszülőknél, egyharmada pedig intézményekben él.



Az elmúlt időszakban igyekeztek megerősíteni a nevelőszülői hálózatot, az intézményeknél pedig az a céljuk, hogy nagy létszámú, korszerűtlen intézmények helyett kisebb létszámú, a családi otthonhoz jobban hasonlító egységek jöjjenek létre - mondta.



Fülöp Attila bejelentette azt is: a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Intézményből is szeretnének 30 eltérő igényű - például beszédjavításra szoruló - gyermeket jobb körülmények közé helyezni.



Ehhez elmondása szerint újabb családotthon építésére lesz szükség, amelyre még nincs kiírás, de egy a tárcához tartozó kőszegi szociális intézményen belül kínálkozik lehetőség.



Szólt arról is, meg kívánják oldani az olyan gyerekek és fiatalok elhelyezését is, akik speciális igényűek - például magatartási zavaraik vannak -, de ezt az intézményt elmondása szerint nem Kőszegre tervezik.



MTI