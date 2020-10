Koronavírus Sajtóközpont: a DK most sem mond igazat

2020. október 9. 16:47

A Demokratikus Koalíció, ahogyan azt már megszokhattuk, most sem mond igazat - reagált a Koronavírus Sajtóközpont Kálmán Olgának, a párt elnökségi tagjának pénteki sajtótájékoztatóján elhangzottakra, miszerint még mindig nincs elegendő maszk a kórházi dolgozóknak.

Az ellenzéki politikus egy birtokukba jutott levélre hivatkozott, amely alapján, egy orvosi egyetem egyik szervezeti egységének vezetője ugyanis - tudomásuk szerint - azt kérte kollégáitól: többször is használják az egyébként egyszer használatos FFP2-es típusú maszkokat.



A Koronavírus Sajóközpont erre úgy reagált: a "Demokratikus Koalíció - ahogyan azt már megszokhattuk - most sem mond igazat". A mai napon FFP2-FFP3 maszkból több, mint 25 millió darab van a raktárakban - közölték, hozzátéve: arra kérik a baloldalt, hogy ha a védekezést nem is segítik, legalább álhíreket ne terjesszenek.



MTI