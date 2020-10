Koronavírus - Tuzson Bence tesztje pozitív lett

2020. október 9. 16:58

Pozitív lett a koronavírus-tesztje Tuzson Bencének, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkárának.

Tuzson Bence - kormanyhivatal.hu

Tuzson Bence pénteken a Facebook-oldalán azt írta: miután megtudta, hogy a hétfőn elvégzett tesztje pozitív lett, a járványügyi protokollnak megfelelően azonnal karanténba vonult, és értesítette azokat, akikkel az elmúlt napokban kapcsolatba került.



Hozzátette: úgy tűnik, hogy a környezetében senki sem kapta el a betegséget, a családja is jól van.



Az államtitkár bejegyzésében azt írta: tünetei enyhék, jelenleg otthonról dolgozik, a személyes találkozókat áthelyezték az online térbe.



Tuzson Bence mindenkit arra kért, hogy továbbra is tartsa be a járványügyi előírásokat, ajánlásokat, mert "a vírus itt van köztünk".



"Vigyázzunk egymásra!" - fogalmazott az államtitkár.



MTI