Nem támogatta a bírói tanács Varga Zsolt András kúriai elnökké választását

2020. október 9. 18:02

Nem támogatta az Országos Bírói Tanács (OBT) Varga Zsolt András kúriai elnökké választását, mert nincs tárgyalótermi tapasztalata, továbbá megválasztását csak két, közelmúltban elfogadott törvénymódosítás teszi lehetővé - közölte az OBT a honlapján pénteken.

Varga Zsolt András - MTI

Darák Péter jelenlegi kúriai elnök megbízatása 2021. január 1-jén jár le, Áder János köztársasági elnök hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy Varga Zsolt András alkotmánybírót jelöli a posztra. Csütörtökön a parlament igazságügyi bizottságának kormánypárti többsége támogatta a jelöltet, pénteken pedig az OBT hallgatta meg.



A testület honlapján olvasható tájékoztatás szerint a tanács elismeri a jelölt tudományos területen szerzett érdemeit, alkotmánybíróként és a legfőbb ügyész helyetteseként a tágabb értelemben vett igazságszolgáltatásban szerzett tapasztalatát, valamint személyes kvalitásait és felkészültségét.



"Meggyőző és megnyugtató volt, amit a jelölt a meghallgatáson a jogegység, a bírósági szervezet tekintélye, a folyamatban lévő ügyekben az utóbbi időben tapasztalt, nyilvánosan megfogalmazott kritikák közbizalmat romboló hatását illetően elmondott" - olvasható az OBT honlapján.



Ugyanakkor a testület arra is felhívta a figyelmet: nem lehet "elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy a jelölt korábban a bírósági szervezetrendszerben egyáltalán nem végzett ítélkezési tevékenységet, tárgyalótermi tapasztalattal nem rendelkezik, a peres ügyek és a bírósági igazgatás terén gyakorlati múltja nincs. A rendszerváltás óta kizárólag olyan személy töltötte be a Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria elnökének tisztségét, aki ezt megelőzően hosszabb-rövidebb ideig bíróként is dolgozott".



Az OBT emlékeztetett arra is, hogy Varga Zsolt András jelöltté válását két, közelmúltbeli törvénymódosítás tette lehetővé, amely nem felel meg annak az alkotmányos elvárásnak, hogy a bírósági szervezetrendszer csúcsára más hatalmi ágaktól független, külső szemlélő számára is pártatlannak látszó személy kerüljön.



Az OBT tagjai pénteken meghallgatták a jelöltet, kérdéseket intéztek hozzá, majd véleménynyilvánító szavazást tartottak, mely szerint 1 igen és 13 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a jelölt Kúria elnökévé történő megválasztását nem támogatták - olvasható a testület honlapján.



Az OBT a bírói önigazgatást testesíti meg, felügyeli a bíróságok központi igazgatását ellátó Országos Bírósági Hivatalt, az önálló - a törvényhozástól és végrehajtó hatalomtól független - bírói hatalmi ág legmagasabb szintű közjogi testülete, tagja hivatalból a Kúria elnöke, további 14 tagját pedig az ország bírái választják maguk közül.



Varga Zsolt András bírói szolgálati jogviszonya jelölésekor szünetel, de vállalta, hogy elnökké választását megelőzően változtat ezen. A Kúria elnökét az Országgyűlés választja meg az államfő javaslatára kilenc évre, titkos szavazással.



MTI