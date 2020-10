Karácsony Borsodba megy kampányolni az antiszemita Bíró mellett

2020. október 9. 19:11

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szombaton Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe utazik, hogy a baloldal helyi jelöltje, Bíró László mellett kampányoljon – írja az Origo. Mint kifejtik,

Karácsony támogatása azért is megdöbbentő, mert azok után áll ki személyesen Bíró mellett, hogy az antiszemita jelölt Budapestet egyszerűen judapestként emlegette. A baloldali pártok együttesen jelölték a rengeteg botrányt okozó, munkavállalóinak nem fizető, antiszemita Bíró Lászlót a szerencsi–tiszaújvárosi választáson. Támogatásától még azután sem léptek vissza, hogy több baloldali értelmiségi szólított fel erre.

Bíró László pénteki Facebook-bejegyzéséből az is kiderül, hogy szombaton több ellenzéki politikus is Szerencsre utazik, hogy mellette kampányoljon: Karácsony Gergely mellett Kunhalmi Ágnes MSZP-társelnök, Jakab Péter Jobbik-elnök és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökének jelenlétére is számítani lehet. „Vasárnap bontsuk le a hatalom és a félelem kétharmadát a szeretet és összefogás erejével, Borsod, Abaúj, Hegyalja és Taktaköz reményteljesebb jövőjéért!” – írja Bíró a bejegyzésében.

Mint azt lapunk is megírta, Bíró Lászlóról augusztusban derült ki, hogy több zsidógyűlölő bejegyzést is írt a Facebookon. Budapestet judapestnek, a zsidó származású turistákat pedig tetűcsúszdásoknak nevezte.

Az Origo.hu emlékeztet: Bíró Lászlót – miután pártjában, a Jobbikban akkora a káosz, hogy még elnököt sem tudtak rendesen választani – a baloldali pártok közösen jelölték. Az utóbbi időben több baloldali politikus is személyesen kampányolt Bíró mellett, például Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármesterének személyes támogatása még a többi pártvezetőénél is megdöbbentőbb, hiszen ő annak a városnak a vezetője, amelyet Bíró judapestnek minősített.

Ennek ellenére Karácsony úgy érzi, hogy személyesen kell kiállnia a náci eszméket valló Bíró László mellett.

Az Origo.hu levelet írt Karácsony Gergelynek, amelyben megkérdezték, „miért érzi úgy Budapest főpolgármestereként, hogy a nyíltan antiszemita, Budapestet judapestnek, a zsidó turistákat tetűcsúszdásoknak nevező Bíró Lászlót kell támogatnia”, azonban a lap kérdésére a főpolgármestertől eddig nem érkezett válasz.





