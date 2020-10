Német államfő: dühítő az antiszemitizmus németországi erősödése

2020. október 9. 19:50

Szégyenletes és dühítő az antiszemitizmus erősödése Németországban - jelentette ki Frank-Walter Steinmeier német államfő pénteken Halléban a Szász-Anhalt tartományi város zsinagógája elleni fegyveres támadás első évfordulóján tartott megemlékezésen.

A hallei szélsőjobboldali merénylő gyűlölete nemcsak a zsidók ellen irányul, hanem a muszlimok, a bevándorló hátterűek, a nők és a baloldaliak ellen is - mondta a szövetségi elnök, rámutatva, hogy az elkövető eredetileg nem is zsinagóga, hanem mecset ellen tervezett merényletet.



Gondolkodásában megmutatkozik "az antiszemitizmus, a faji gyűlölet, az iszlámellenesség, a homofóbia és az emberellenesség minden egyéb formájának logikája" - tette hozzá Frank-Walter Steinmeier.



Kiemelte: az erőszaknak ágyaz meg, aki embereket megvető ellenérzéseket terjeszt, és "a +mi+ és az +ők+" csoportját felállítva megosztja a társadalmat. Ebben az ügyben az eddiginél sokkal világosabban kell kijelölni a "vörös vonalat" - a határt - , ki kell mondani, hogy "nem tűrjük az emberellenességet ebben az országban, sem szavakban, tettekben pedig végképp nem".



Az emberellenesség nem sújt mindenkit, de mindenkit érint, mert "támadás a nyílt társadalom ellen", és így "demokráciánk szíve" ellen irányul, "amit nem engedhetünk meg" - húzta alá a német államfő.



Mint mondta, hálás azért, hogy ismét van zsidó élet Németországban, és fájdalommal tölti el, hogy vannak zsidó emberek, akik nem érzik magukat biztonságban ebben az országban. A hallei támadás után sokak fejében az is megfordult, hogy "le kell hozni a padlásról a bőröndöket", hiszen oly sok antiszemita bűncselekmény történt a közelmúltban.



Frank-Walter Steinmeier aláhúzta: nem elég elítélni az olyan eseteket, mint a hallei merénylet, "meg kell mutatnunk, hogy nem toleráljuk az antiszemitizmust, egyik formáját sem, a régit és az újat, és a baloldalit és a jobboldalit sem, sőt, harcolunk ellene".



Ez mindenki közös harca, mert "az antiszemitizmus demokráciánk szeizmográfja, minél nyilvánosabban mutatkozik meg, annál erősebb támadás alatt vannak értékeink, a tolerancia és az emberi méltóság tisztelete" - mondta a német szövetségi elnök.



Halléban 2019. október 9-én egy felfegyverzett német férfi megpróbált bejutni a helyi zsinagógába, amelyben 70-80 hívő tartózkodott, a legfőbb zsidó vallási ünnep, a jóm-kipúr, az engesztelés napja alkalmából.



A hatóságok megállapítása szerint a férfi szélsőjobboldali, antiszemita indíttatásból tört a hívők életére. Korábbi hasonló terrorcselekményeket akart utánozni, és arra akart bíztatni másokat, hogy kövessék példáját, ezért a támadás előtt az interneten közölte szándékát és közzétett egy kiáltványt.



A Szász-Anhalt tartományi város zsinagógájának kapuján nem tudott áthatolni, és az épület melletti temetőbe se jutott be. A sikertelen támadás után az utcán hátulról lelőtt egy fiatal nőt, aki éppen arra járt, majd autójával egy közeli török büféhez hajtott, amelyben lelőtt egy férfit, és elmenekült.



Menekülés közben tűzpárbajba került a rendőrökkel, és megsebesült. Egy közeli településen ismét lövöldözni kezdett, két embert megsebesített, gépkocsiját hátrahagyta és elrabolt egy taxit. Végül Hallétól nagyjából 30 kilométerre fogták el, miután nekihajtott egy teherautónak.



Az első évfordulón tartott ünnepségen felavatták az áldozatok és a sebesültek előtt tisztelgő emlékművet, amelyet a zsinagóga több lövéssel megrongált, de a hívőket a támadástól megvédő kapujából készítettek.

MTI