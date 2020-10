Várhelyi: a Nyugat-Balkán helye az Európai Unióban van

2020. október 9. 20:32

Bosznia-Hercegovina a jövő nyári uniós tagjelölt országgá válhat - közölte Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja pénteken Szarajevóban, míg Podgoricában arról beszélt, hogy Brüsszel támogatja az új kormány reformintézkedéseit és az ország európai integrációját; mindkét helyen kiemelte, a nyugat-balkáni országoknak az Európai Unióban van a helyük.

Várhelyi Olivér rámutatott, hogy a tavaly hivatalba lépett Európai Bizottságnak egyértelmű az üzenete: a Nyugat-Balkán prioritás. A térség is Európa része, és folyamatosan a kapcsolatok erősítésén és a régió felzárkóztatásán dolgoznak.



Az uniós bővítési biztos fontos lépésnek nevezte, hogy megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával, a következő időszak legfontosabb feladatának pedig a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság gazdasági következményeinek felszámolását nevezte. Mint mondta, fontosak az infrastrukturális projektek, valamint a térség nagyobb városainak összekötése.



Boszniáról szólva rámutatott, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdésének előfeltétele az elvárt reformok megvalósítása, és elsősorban a jogállamiság erősítése.



Montenegróban örömének adott hangot, hogy a képviselőház munkájának bojkottja után az új kormány megalakulásával újra visszatért a politikai párbeszéd a parlamentbe. Reményének adott hangot, hogy az új kormány is elkötelezett lesz az ország európai integrációja mellett.



Montenegróval 2012 óta folynak csatlakozási tárgyalások, és már az összes csatlakozási fejezetet megnyitották, Bosznia-Hercegovina pedig 2016 februárjában nyújtotta be uniós csatlakozási kérelmét.

MTI