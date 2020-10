Egy másik szélsőséges politikus őszödi beszéde

2020. október 9. 22:50

Leleplezte a Hír TV Donáth Anna momentumos EP-képviselőt, aki bár váltig állította, hogy sem ő, sem pártja nem egyeztetett a Magyarországot lejárató Věra Jourovával, egy kiszivárgott felvételen mégis elszólta magát, beismerve, hogy rengeteg informális beszélgetést és telefonhívást folytatott az Európai Bizottság hazánkat támadó alelnökével, sőt nem csak vele. Az Informátor című műsorból kiderült: Donáth nyakig benne van abban, hogy Magyarországot rendszeresen koholt vádakkal támadják.

Magyarországon nem illiberális demokrácia, hanem beteg demokrácia van. Ezekkel a mondatokkal hatalmas botrányt robbantott ki az Európai Bizottság alelnöke. Věra Jourová a Der Spiegelnek adott interjúban azt is mondta, hogy Magyarországon eltűnőben van a demokrácia, mert a társadalom nem tud szabadon tájékozódni, sem önállóan véleményt alkotni. Mint megírtuk, az ügyben Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levéllel fordult az Európai Bizottság elnökéhez, Věra Jourová távozását sürgetve.

A Hír TV Informátor című műsorából most kiderült, hogyan is játszik össze a magyar ellenzék a brüsszeli bürokratákkal hazánk lejáratásában. Egy, a Momentum belső köreiből kiszivárgott videó felfedte, hogy a kapcsolatot többször is határozottan tagadó Donáth Anna valójában meglehetősen jó viszonyt ápol és sokszor egyeztet az Európai Bizottság alelnökével.

– Engem rengetegen keresnek. Hát a jogállamisági kérdések hozzám tartoznának. Věra Jourovával háromnaponta beszéltem telefonon. Informálisan – hangzik el a felvételen, amelyen a Momentum EP-képviselője önmagának mond ellent, hiszen korábban azt állította: pártja nem egyeztetett Jourovával, „miért is egyeztetett volna?”.

Máskor pedig úgy fogalmazott: „Věra Jourovát egy nagyon kellemes embernek tartom, de azért nem szoktam vele lefekvés előtt csacsogni arról, hogy képzeld, Věra, már megint mi történt Magyarországon.”

Ráadásul nem Jourová az egyetlen, akivel Donáth összejátszik. – De hogy nem hajlandók ennél tovább menni, és akár politikailag elítélő nyilatkozatokat tenni. Ezért tudja a magyar […] kiforgatni akár Von der Leyen, akár Věra Jourova szavait sok esetben. De rengeteg informális telefonhívás, beszélgetés történt. Nemcsak velük, hanem az új Sargentinivel is, Gwendoline Delbosszal, francia képviselő a zöldektől, ő viszi tovább a magyar kérdést… és hát azt kell mondjam, hogy 90 százalékban sikeres volt az én munkám – magyarázza kendőzetlenül a momentumos politikus.

A műsorban elhangzik a Gyurcsány-párt EP-képviselőjének, Rónai Sándornak a véleménye is, aki szerint rendben van, ha magyar ellenzéki politikusok Magyarország ellen hergelik a brüsszeli vezetőket. – Szerintem teljesen normális, hogy egy európai parlamenti képviselő vagy akár az Európai Bizottság tagja kölcsönösen egyeztet egymással, hiszen ez a feladatunk, hogy egyrészt egyeztessünk és kapcsolatot tartsunk a magyar választókkal, magyar politikus kollégákkal, és egyébként európai képviselőként ennek az intézménynek a megválasztott képviselőjeként – így a DK-s politikus.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint egy normális ember értékrendjébe nem férhet bele az, hogy hazugságokon alapuló támadásokra biztatja a saját hazája ellen a brüsszeli tisztségviselőket. – A nemzetnek az az érdeke, hogy rendkívüli helyzetben, amikor emberéletek forognak kockán, akkor mindenki egy irányba húzza a szekeret, mindenki segítsen, legyenek félretéve a politikai konfliktusok. Ehhez képest egy ilyen időszakban elárulni a magyar nemzeti érdeket az szerintem olyan főbenjáró bűn, amelyet követően – hogy is mondjam – a kulturált európai politikusok közül vagy között nem sok maradása van az ilyen cselekedetet végrehajtóknak.

Arra a kérdésre, igaz-e, hogy elsősorban a magyar ellenzékkel tárgyalt, Věra Jourová egy cseh lapban megjelent interjúban közölte: az ellenzékkel nem egyeztetett, közvetlen kontaktusa csak az újságírók szakszervezetével volt. Jourová elutasította azt is, hogy szoros kapcsolatban áll Soros Györggyel.

