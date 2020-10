Karácsony érzéketlenné vált az antiszemitizmusra

2020. október 10. 11:47

Bár a toleranciát hirdeti Karácsony Gergely, aki a szavak szintjén elítél minden gyűlöletkeltő megnyilvánulást, több alkalommal bebizonyosodott, hogy a főpolgármester az aktuális érdekei szerint formál értékítéletet. Míg Budapest első embere szerint nem probléma a zsidók listázása, és a baloldal vaskosan antiszemita kijelentéseket tevő szerencsi jelöltje, Bíró László mellett kampányol, addig Wass Albertet nácinak nevezte, ahogyan a Deák téri kettős gyilkosság áldozatairól megemlékező békés tüntetőket is.

Karácsony Gergely főpolgármester ma a Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe utazik az Origó információi szerint, hogy a baloldal helyi jelöltje, Bíró László mellett kampányoljon a vasárnapi időközi választást megelőzően. Bár Karácsony számos alkalommal hangoztatta, hogy fontos számára a tolerancia, és hogy elítél mindenféle kirekesztő megnyilvánulást, ennek ellentmond, hogy éppen az utóbbi évtizedek egyik legmegosztóbb politikusát támogatja, aki korábbi kijelentései alapján hosszú évekig élt antiszemita és rasszista eszméket vallva. Míg Karácsony például teljes mellszélességgel támogatja az LMBTQ közösséget – a Pride nevű rendezvény alatt a Városházára is kitűzette a szivárványos zászlót –, addig több alkalommal empatikusnak nem mondható módon reagált a zsidóság sérelmére elkövetett inzultusokra, a nácizmus kapcsán pedig egymásnak ellentmondó kijelentéseket tett.

Korábban a Hír TV műsorában Karácsony úgy fogalmazott, hogy szerinte nem minősül nácizmusnak a zsidó honatyák listázása, amit Gyöngyösi Márton, a Jobbik jelenlegi alelnöke és európai parlamenti képviselője vetett fel néhány évvel ezelőtt. Azonban 2012-ben – amikor Gyöngyösi előhozakodott a sokakat felháborító elképzelésével – a még az LMP színeiben politizáló Karácsony felháborítónak nevezte a történteket, és utalt arra, rendszeresen előfordul, hogy jobbikos képviselők „nyíltan cigányoznak, zsidóznak” a parlamentben. A csatorna képernyőjén ugyanakkor azt igyekezett bizonygatni, hogy ő sosem ágált a Jobbik ellen, sosem mondta, hogy nem működne együtt a párttal.

A kötelező középiskolai tananyag részét képező Wass Albertet pedig nácinak nevezte a főpolgármester, amikor a tavaly őszi hivatalba lépése után azt fejtegette, nem örül annak, hogy van az erdélyi szerzőről elnevezett tér Budapesten. Vélhetően a kijelentései nyomán kelt közfelháborodásnak tudható be, hogy a Párbeszédet is társelnöklő politikus egy héttel később elismerte: hibát követett el, ám továbbra is úgy vélte, hogy Wass Albert irodalmi és politikai múltja egyaránt „nagyon megosztó megítélésű”.

Karácsony nácinak nevezte a Mi Hazánk által szervezett békés megemlékezés résztvevőit is, akik az idén májusban, a Deák térnél elkövetett kettős gyilkosság áldozatainak hozzátartozói felé fejezték ki az együttérzésüket. – Budapest nem tűri a rasszista uszítást, sem itt, sem máshol nincs helye ennek a szottyos gyűlöletnek. Semmilyen tragédia nem lehet ürügy a megfélemlítésre, az önbíráskodásra. Nem a békés véleménynyilvánítást kell büntetni a hatóságnak, hanem megakadályozni, hogy nácik dúlják fel a város rendjét – fogalmazott akkor Budapest első embere, aki az áldozatokról – egy tinédzser és egy huszonéves fiúról – nem emlékezett meg a tragédia után, és a családjaik felé sem fogalmazott meg kondoleláló üzenetet.

A biztonságpolitikai szakma egy része által terrorszervezetnek tartott, Black Lives Matter (BLM) nevű szélsőséges amerikai mozgalmat azonban támogatta Karácsony Gergely, amikor a szervezet logóját, valamint a „náci” szót vandálok mázolták a városligeti Churchill-szoborra, idén nyáron. Bár a főpolgármester elítélte a szobor meggyalázását, méltatta a BLM tevékenységét, amelynek aktivistái egyébként jelentősen hozzájárultak az USA-ban kialakult polgárháborús állapotokhoz, miután egy rendőri intézkedés során életét vesztette egy színes bőrű bűnöző.

magyarnemzet.hu