Bocsánatkérést követel a pápától a mexikói elnök

2020. október 11. 14:54

Ferenc pápának írt nyílt levélben követelte Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök, hogy a katolikus egyház kérjen bocsánatot az őslakosok elleni bűntettekért, melyeket az 1500-as években követtek el a spanyol hódítások során. Ezen kívül arra kérte az egyházfőt, hogy tegyen nyilatkozatot az 1811-ben kivégzett mexikói függetlenségi hős, Miguel Hidalgo védelmében, akit valószínűleg kiátkozott az egyház. A levelet a politikus felesége, Beatriz Gutiérrez Müller személyesen is átnyújtotta Ferenc pápának.

Az üzenet különösen időszerű, mert Mexikóban most emlékeznek meg az 1519 és 1521 között zajló spanyol hódításokról, amelyek megtizedelték az ott élő őslakosokat. Ebben az erőszakosan térítő katolikus egyháznak is szerepe volt. A történészek becslései szerint a XVI. században partra lépő spanyolok egy nagyjából 15-30 milliós Azték Birodalommal néztek szembe, a járványok, a háború és más tényezők azonban a népesség óriási részét – akár 80 százalékát – kiirtotta. Mexikóban ma több mint 25 millió ember, a teljes lakosság kevesebb mint negyede vallja magát őslakosnak, azaz számuk most érte utol a fél évezreddel ezelőttit. Ma az ország túlnyomó többsége keresztény, azon belül is katolikus. Ferenc pápa 2016-ban látogatott utoljára Mexikóba, ahol nagy szeretettel fogadták.

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy a mexikói elnök bocsánatkérést követel, 2019-ben hasonló levelet írt VI. Fülöp spanyol királynak és a pápának. Akkor a spanyol külügyminisztérium visszautasította, hogy ötszáz évvel ezelőtti történésekért vezekeljen, a Vatikán pedig nem is reagált a kérésre. Egy 2015-ös bolíviai látogatása során a pápa megbocsátásért imádkozott azokért a bűnökért, melyeket az egyház követett el az amerikai őslakosok ellen.

magyarnemzet.hu