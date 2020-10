Remekül alkalmazkodtak a pandémiához a kiberbűnözők

2020. október 12. 11:17

Gondolkodj, mielőtt kattintasz! címmel startolt az európai uniós kiberbiztonsági hónap. Online konferenciákon próbálják felhívni az emberek figyelmét arra, hogyan internetezhetnek biztonságosabban. A Gondolkodj, mielőtt kattintasz! nevezetű figyelemfelhívó kampány a kiberbiztonságot helyezi fókuszba, segítve a felhasználókat a biztonságosabb internethasználatra, a kiberbiztonsági tudatosságra tanítva – fogalmazott az InfoRádiónak Bor Olivér, hozzátéve, nem titkolt cél, hogy a kibertérben megjelenő veszélyeket megismertessék a széles közönséggel, hogy az online visszaélések, kibertámadások és csalások ne legyenek napi szinten jelen az életünkben.

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtóreferense elmondta, az NKI szervezésében, immáron harmadik alkalommal, a Hungarian Cyber Security Challenge elnevezésű versenyre is sor kerül. Bor Olivér kiemelte, etikus hackerekre, informatikai szakemberekre nagy szüksége van a világnak, mert az ő tevékenységük rendkívül fontos – többek között Magyarország – kiberbiztonsága szempontjából is.

Ehhez pedig az is elengedhetetlen, hogy az általuk végzett tevékenységeket megfelelően tudják kommunikálni a kevésbé jártas felhasználóknak is. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiberbűnözők rendkívül jól tudnak alkalmazkodni az adott körülményekhez, így idén a Covid-19-re hivatkozva, gyakorlatilag januártól kezdődően detektált a Nemzeti Kibervédelmi Hivatal koronavírus témájú csalásokat, adathalász támadásokat és zsarolóvírus-támadásokat a nemzetközi, majd február–március környékén már a magyar kibertérben is, miután a legtöbb ember a számítógép elé kényszerült, és online kezdte intézni az ügyeit, a bankolástól egészen a napi vásárlásokig. Egy felmérés szerint az elmúlt években már minden harmadik magyar embert (34 százalék) érte valamilyen kibertámadás.

Az idei évre vonatkozó pontos adatok ugyan még váratnak, de az már látszik, hogy tavalyhoz képest az adathalászat volt kiemelten az a kibertámadási típus, a zsarolóvírus-támadások mellett, amellyel a kiberbűnözők éltek, és élnek is jelen pillanatban a kibertérben. De az ipari kémkedés is nőhetett, mert a videokonferencia-alkalmazások esetében is „megtalálták a piaci rést a csalók”, kipuhatolva azt, hogy hol vannak a sérülékeny pontjai, de ezeket az elmúlt fél év során jól befoltozták az IT-biztonsági szakemberek.

