Megérkezett a PostMortem előzetese

2020. október 12. 15:54

A magyar műfaji film új területet hódít meg magának: 2021 januárjában kerül a mozikba Bergendy Péter horrorfilmje, a Post Mortem, amelynek most kerül nyilvánosságra a mozielőzetese. A rendező, aki 2019-ben nemzetközi Emmy-díjra jelölt Trezor és a legendássá vált A vizsga rendezésével a közönségbarát zsánerfilm számára keresett új utakat, ezúttal hátborzongató utazásra hívja nézőit.

A különleges hangulatú, a hazai filmekben ritka digitális látványelemeket is felhasználó első magyar horrorfilmben olyan nagyszerű színészeket láthatunk a filmvásznon, mint Klem Viktor, Anger Zsolt, Schell Judit, Hámori Gabriella, Kiss Diána Magdolna, Nagy Mari, Tóth Ildikó, a Kossuth-díjas Ladányi Andrea és Reviczky Gábor. A Post Mortem az 1. világháború után, a spanyolnátha idején játszódik.

Egy frissen leszerelt katona, Tomás a falvakat járja, és halottakról készíti el az utolsó fotójukat – a családjuk körében. A különleges hangulatú, a hazai filmekben ritka digitális látványelemeket is felhasználó film főszereplői Klem Viktor mellett Hais Fruzsina, Anger Zsolt, Schell Judit, Hámori Gabriella, Kiss Diána Magdolna, Nagy Mari, Tóth Ildikó, a Kossuth-díjas Ladányi Andrea és Reviczky Gábor. A képekért Nagy András, a vágásért Király István felel, a zene Pacsay Attila munkája. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült horrorfilm különleges értékeire már a nemzetközi filmvilág is felfigyelt: a Post Mortemet beválogatták az A kategóriás Varsói Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába, ami egyben a film világpremierje is.

„Az nagyon nagy szó, hogy egy horrorfilm bejut egy A-kategóriás fesztivál fő versenyprogramjába! A film készítése előtt megfogalmazott egyik fontos célunk valósult meg ezzel.” – nyilatkozta a film rendezője.

