Karácsony idegen tollakkal ékeskedik

2020. október 12. 21:33

A főpolgármester szeret dicsekedni, olyasmivel is, ami nem az ő érdeme. Most egy 2018-ban megtervezett kerékpárutat tüntet fel saját érdemeként.

„Ezt nem hiszem el! Elkészül valami a Ligetben, ez azt is átadja. Még posztol is, hogy ezt is megcsináltuk!” Ezt a kommentet egy meglepődött olvasó fűzte Karácsony Gergely október 12-i Facebook-bejegyzéséhez, amelyben a főpolgármester az új CAF villamosok előtt pózol. A meghökkenés jogos, hiszen a poszt a városvezetés átgondolt közlekedési stratégiáját is méltatja, ugyanakkor többek között a BKK.hu is idézi Karácsony beszédét, amelyben maga mondja el, hogy ezeket a villamosokat még 2017-ben rendelte a főváros.

Nem ez az első eset, hogy Karácsony mások eredményeivel kérkedik. Ugyancsak október 12-én, néhány órával korábban az eddig elért eredményeket lajstromozta, ebben a következőt olvashatjuk: „Útfelújítási programunk részeként elkészült a IV. kerületben a Berlini utca-Szent László utca felújítása az úttest és a kerékpárút korszerűsítésével”. Az, hogy a Szent László nem utca, hanem út, és nem Újpesten, hanem Angyalföldön van, nem akkora baj, mint a bejegyzés tartalma.

– Szemenszedett hazugság – mondta erről kereken lapunknak Wintermantel Zsolt, Újpest előző polgármestere. – Még mi lobbiztunk a Tarlós István vezette fővárosnál, hogy a budapesti útfelújítási programba kerüljön be a Berlini út, és a kivitelezés is jóval a tavaly októberi választások előtt, nyáron kezdődött meg. Karácsony egyetlen érdeme az ügyben az, hogy nem állította le a projektet, ahogyan azt sok másikkal teszi.

Wintermantel Zsolt meglepőnek találja, hogy az idén Újpestre tervezett többi útfelújítás elmarad. – A Rózsa és a Pozsonyi utcának, valamint az István útnak kellett volna idén sorra kerülnie – magyarázta. – A jelenlegi ígéretek szerint ha minden jól megy, a Rózsa utca északi szakasza jövőre készülhet el, a Pozsonyi utca és az István út legkorábban 2022-ben. Arra a kérdésünkre, hogy a felújítások forráshiány miatt maradnak-e el, Wintermantel Zsolt így felelt: – Nem tudom, miért maradnak el. Annyit tudok, hogy a főváros és a BKK ezekre az utcákra megkötötte a megvalósítási megállapodást, vagyis ehhez a főváros forrást rendelt. Erre tehát 2019. október 13-án még pénz állt rendelkezésre. Hogy ezzel most mi a helyzet, nem tudom.





magyarnemzet.hu