Kormányválság fenyeget Szlovákiában a járvány kezelése miatt

2020. október 13. 09:26

A folyamatosan emelkedő esetszámokat látva a szlovák kormány még a múlt hét elején ígéretet tett arra: ha az akkor bevezetett intézkedések nem hoznak eredményt, a tavaszihoz hasonló szigorral próbálják meg elejét venni a koronavírus terjedésének. A hét végéhez közeledve folyamatosan emelkedett az új fertőzöttek száma, csütörtökről péntekre például 1887 új esetet regisztráltak az 5,5 milliós Szlovákiában. Egy színmagyar faluban, Pozsonyeperjesen 55 fertőzöttet találtak egy idősotthonban, a 23 ezres Dunaszerdahelyen pedig három iskolában is megjelent a vírus. Nyilvánvalóvá vált, hogy szükség lesz az újabb korlátozásokra.

Igor Matovič kormányfő a közösségi oldalán már napok óta jelezte a lakosságnak, hogy hétvégén újabb szigorítások jönnek. Előbb szombaton a járványügyi bizottság, majd másnap a központi válságstáb ült össze. A kormányfő végül vasárnap délután közölte: a járvány első hullámához hasonló szigorral kell számolni a következő hetekben. Október 15-től kötelező lesz a maszkviselés a szabadban is, a tömegrendezvényeket betiltják, zárt kapus meccsek lesznek az öt nagy látványsport élvonalbeli meccsein, a gyülekezést hat főre korlátozzák, az éttermek csak elvitelre adhatnak ki ételt, visszatér a 65 év felettiek bevásárlási idősávja és az összes középiskola online oktatásra tér át. A korlátozások mindaddig érvényben lesznek, míg az új fertőzések úgynevezett hétnapos mozgó mediánja nem csökken ötszáz alá. Jelenleg Szlovákiában ez az érték ezer felett van, szeptember közepén ugyanakkor még a kétszázat sem érte el.

A járvány első hullámakor is voltak jelei annak, hogy a kormánykoalícióból hiányzik a közös akarat. Június környékén, ahogy érkeztek az egyre kedvezőbb járványügyi adatok, Richard Sulík, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt elnöke, gazdasági miniszter többször is szembeszegült a négypárti kormánnyal. A liberális gazdaságpolitikai nézeteket valló tárcavezető azokban a hetekben rendszeresen szerepelt az ellenzéki sajtóban, sürgetve a korlátozások feloldását. Most, hogy a tavaszi szabályozásokhoz mérhető szigorral jár el a kormány, menetrendszerűen meg is érkezett a tiltakozás. Richard Sulík ugyanis vasárnap tüntetőleg elhagyta a központi válságstáb ülését. A kormányhivatal előtt várakozó újságírók előtt megállt, és közölte, nem támogathatja a kormány egyes intézkedéseit, ugyanis értelmetlennek tartja, hogy megfelelő információk hiá­nyában rendeljenek el korlátozásokat. Kijelentette: nagyon meglepte, hogy a szakemberek nem tudják adatokkal alátámasztani azt, hogy az éttermekben, a színházakban és az edzőtermekben fokozottan terjedne a járvány, így pedig semmi értelme bezárni azokat.

A koalíció másik három pártja, a legnagyobb Egyszerű Emberek, a Család Vagyunk és jóval óvatosabban, de a legkisebb, Az emberekért nevű alakulat is kiállt a kormány és a miniszterelnök mellett. Igor Matovič kormányfő ugyan nem nevezte meg, de egyértelmű, ki(k)re gondolhatott, amikor „nulla érzelmi intelligenciával” rendelkező emberekről írt a közösségi oldalán, akik képtelenek felelős politikusként viselkedni. A kormányfő tegnap egy újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, nem bízik többé a gazdasági miniszterében.

Milan Krajniak, a Család Vagyunk szociális ügyekért felelős minisztere még keményebb volt. Közösségi oldalán azt írta nyilvánvaló szarkazmussal: „Nagy öröm az SaS-szel kormányozni. Mindjárt jobban érzi magát az ember, ha van kiben megbíznia.” Krajniak szerint ugyanis hiába mutattak be minden szükséges adatot a szakemberek, a párt politikusai inkább az olcsó népszerűséget választották a felelős döntések helyett.

A közösségi oldalakon panaszkodók hozzászólásai alapján egyelőre úgy tűnik, bejött az SaS számítása. A korrupcióellenes retorikájával választási győzelmet arató Matovič népszerűsége folyamatosan csökken, s jó, ha tudjuk: Richard Sulík 2012-ben már szétrobbantott egy jobbközép kormánykoalíciót.

Pomichal Krisztián (Dunaszerdahely)

