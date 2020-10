Az "óvodai LMBTQ-propaganda" betiltását követeli a Mi Hazánk

2020. október 13. 16:57

Az "óvodai LMBTQ-propaganda" betiltását kezdeményezi az önkormányzatoknál a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be a párt alelnöke kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Novák Előd közlése szerint a javaslatot minden olyan önkormányzatnál benyújtják, amelyben van képviselete a Mi Hazánk Mozgalom pártnak. A politikus azt mondta, hogy kezdeményezésére a "homoszexuális identitását nyíltan vállaló alpolgármesterrel terhelt" újbudai önkormányzat csütörtökön tárgyalja a javaslatot.

Utalt arra, hogy a "homoszexuális propagandát" tartalmazó Meseország mindenkié című mesekönyv előszavában is szerepel: óvodai és iskolai foglalkozástervek is készültek a mesékhez. Ugyanakkor - folytatta - már vannak olyan óvodák Magyarországon, ahol az óvodapedagógusok "külső nyomásra" kiadványokkal és foglalkoztatófüzet segítségével "népszerűsítik a homoszexualitást" a legvédtelenebb korosztályban.

Novák Előd hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt, amelyik a "deviánsok" felvonulásának, iskolai propagandatevékenységének betiltását követeli. Úgy vélekedett: a "homoszexuálisok szaporodása" a propaganda következménye, és a propagandának véget vetve legalább a "divat-homoszexuálisok száma" csökkenthető volna. Ebben a Mi Hazánk sem Gyurcsányék támogató, sem Orbánék tűrő politikáját nem fogadja el - mondta.

Arra a kérdésre, hogy Jakab Péternek, a Jobbik elnökének le kellene-e mondania a tiszaújvárosi ellenzéki jelölt választási vereségét követően, Novák Előd úgy fogalmazott: "a politikai prostitúció leggusztustalanabb formáit látjuk a Jobbiknál, amikor képesek Gyurcsánnyal is összefeküdni a hatalom minden áron való megszerzése érdekében. (...) Úgy tűnik, hogy Jakab Péter vezetésével most már nemcsak a párt politikai kiherélése, hanem úgymond a körülmetélése is megtörtént" - fogalmazott.

MTI