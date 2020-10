Megalakult a Lengyel-magyar gazdasági kamara

2020. október 13. 18:19

Megalakult az egyelőre harminchárom céget tömörítő Lengyel-magyar gazdasági kamara, a szervezet célja a két ország közötti kereskedelmi forgalom és a beruházások támogatása - közölte a kamara az MTI-vel kedden.

A kezdeményezést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint ennek lengyelországi partnerszervezete is támogatta.

Az új Lengyel-magyar kereskedelmi kamara a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (CED) magyar exporttámogató szervezettel, valamint ennek lengyel megfelelőjével is együttműködik, tevékenységét a varsói magyar, valamint a budapesti lengyel nagykövetség is elősegíteni fogja - olvasható a közleményben.

Az alapítótagok között szerepelnek az olyan lengyel-magyar érdekeltségű, illetve a másik országban tevékeny cégek, mint a Cordia Polska, a Gedeon Richter Polska, a Trigranit, valamint a Nowystyl Hungary.

A kamara megalakulása alkalmából lengyel elnöke, Michal Melaniuk reményének adott hangot, hogy az új szervezet nemcsak szorosabbá teszi a hagyományos lengyel-magyar barátságot, hanem megerősíti a kölcsönös gazdasági, beruházási kapcsolatokat is.

Magyarország varsói nagykövete, Kovács Orsolya Zsuzsanna bizalmát fejezte ki, hogy a koronavírus-járvány nehéz kezdeti szakaszát követően a kamara rövidesen hozzájárul a lengyel-magyar kereskedelmi csere megélénkítéséhez, hosszútávon pedig tartós partnerséget eredményez.

A szervezet feladatai között szerepel a kétoldalú gazdasági kapcsolatok népszerűsítését célzó ismeretterjesztés, elsősorban a Doing Business in Poland és a Doing Business in Hungary nevű projektek révén, továbbá a gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások - jogi konzultációk, fordítások - ajánlása, az üzleti események szervezése, kapcsoltháló-fejlesztés, a továbbképzési programok megvalósítása is.

A közleményben rámutattak: a lengyel-magyar kereskedelmi forgalom tavaly rekordmagas, 10,4 milliárd euró értékű volt, Lengyelország a negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere Magyarországnak, az importban pedig harmadik helyet foglal el, mindazonáltal az utóbbi időben nem létezett semmilyen kétoldalú gazdasági együttműködési szervezet.

Felidézték: az első lengyel-magyar kamara pontosan száz évvel ezelőtt jött létre, és 1939-ig működött, a második világháború után viszont nem újította fel működését.

Az 1989-es rendszerváltás után pedig nem sikerült létrehozni hasonló szervezetet, egészen mostanáig.

MTI