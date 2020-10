Koronavírus - Vegyes fogadtatásra találtak az olasz kormány újabb korlátozásai

2020. október 13. 19:56

A koktélbárok tulajdonosai szerint az este kilenc órás zárás teljesen térdre kényszeríti őket, a buszvezetők szerint a forgalmi káoszt növeli az utasszám csökkentése, a háziasszonyok azt kérdezik, mi lesz a családi ebéddel, ha csak hatan ülhetnek az asztalhoz: vegyes fogadtatásra találtak a római kormány koronavírus-járvány miatt megújított korlátozó intézkedései az MTI-nek adott keddi interjúk szerint.

A római Pantheonhoz közeli koktélbár tulajdonosa a teljesen üres teraszra mutatva drámainak nevezte a helyzetet. "Eddig se volt könnyű, de az esti kilenc órás zárás térdre kényszerít. Vendég nélkül jobb, ha ki sem nyitunk" - jelentette ki. Elmondta, hogy a pincéreket már tavasszal elküldte, maga állt be felszolgálni. Úgy értékelte, az idei év elveszett, egyedül a tavaszi újraindulásban reménykednek.

A kormány az éjszaka is nyitva tartó bárok, presszók, szórakozóhelyek előtt tömörülő fiatalok tömegei miatt döntött a korábbi zárásról. A vendéglátósok szövetsége (Fipe) nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy üzleteik biztonságosabbak, mint a csúcsforgalomban tömött metrók. A fertőzések több mint 77 százaléka családon belül történik - hivatkozott az egészségügyi adatokra a Fipe.

"Otthon akarják tartani az embereket, kevesebb lesz a fuvar" - jegyezték meg a taxisok. Az autóbuszvezetők szerint a kormány a lehetetlent akarja a helykihasználás felére csökkentésével: Rómában reggelente több mint félmillióan mozognak tömegközlekedési eszközökkel, felük ezek után gyalog vagy saját járművel indul el, a forgalmi káoszt növelve. A megoldásról a közlekedési tárca szerdán egyeztet.

A rádióműsorokban betelefonálók azt kérdezték, komolyan gondolják-e, hogy egyszerre csak hatan tartózkodhatnak egy lakásban, ha nem egy fedél alatt élőkről van szó. A Nagy-Britanniában bevezetett "hatos szabályt" a népes olasz családoknál nem lehet alkalmazni - vélték sokan. Elemzők rámutattak, hogy a kormány most először "lépett be" az olaszok otthonaiba. Még a szigorú tavaszi óvintézkedések idején sem szorgalmazták a lakásokon belüli szájmaszk-használatot és a családi összejövetelek korlátozását: március és május között azonban kijárási korlátozás volt érvényben, ami eleve megakadályozta a találkozásokat.

A legfeljebb harmincfős esküvői vendégsereg elrendelését a kormány azzal indokolta, hogy szeptemberben, főleg Dél-Olaszországban egymást követték a több száz fős lagzik, melyek után több százan kerültek karanténba. A rendezvényszervezők egyesülete hangoztatta, hogy márciustól már 65 ezer esküvő és 200 ezer más nagyszabású családi esemény maradt el, húszmilliárd euró kárt okozva az ágazatban.

A milánói dómtéren a szórakoztatóipar több ezer dolgozója tüntetett villámcsődülettel, hangoztatva, hogy a színházak biztonságosak. A római Campo de' Fiori piactéren található mozi tulajdonosa azt mondta, nem adja fel, délelőtti és délutáni programmal csalogatja az egyre kevesebb nézőt. "A június 18-i újranyitástól pozitív hozzáállást igyekszünk sugallni: ezért nem zárjuk le a székeket, hanem fehér szalagot teszünk oda, ahova le lehet ülni" - mondta.

A korlátozóintézkedéseket a következő harminc napra, az egész országban fokozatosan terjedő járvány megfékezésére vezették be. A hatóságok attól tartanak, hogy a dél-olaszországi egészségügy nem bírja a terhelést, és ha közben északon is emelkedik a kórházban kezeltek száma, nem tudják hol elhelyezni a betegeket. Általános zárás helyett részleges szigorítással próbálkoznak, és tartományi szinten, szükség esetén, további korlátozásokat vezethetnek be.

