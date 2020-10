Súlyos összeférhetetlenségi vádak érhetik Biden vejét

2020. október 14. 09:58

Joe Biden veje, Howard Krein ad tanácsokat a demokraták elnökjelöltjének a koronavírussal összefüggésben, miközben üzleti vállalkozása az egészségügy területen működő cégekbe fektet. Krein cége sokat profitálhat apósa győzelméből – írta a Politico.

Krein is tagja annak annak a csapatnak, amely napi rendszerességgel tájékoztatja a demokrata politikust egészségügyi témákban, miközben egy hónapon belül egymillió dollárt fektetne be olyan startup vállalkozásokba, amelyek a koronavírussal kapcsolatos applikációkat fejlesztenek – számolt be az internetes portál.

Az 53 éves orvosi végzettségű sebész, akinek szakterülete a fül-orr-gégészet, 2010-ben vágott bele a startup befektetésekbe, miután megismerkedett Joe Biden lányával, akit két évvel később feleségül vett.

2011-es alapítása óta a StartUp Health nevű vállalkozása az évek során háromszáz egészségügyi szolgáltatást kínáló induló vállalkozásba fektetett be.

A Politico beszámolójából kiderül, hogy a befektetési vállalkozás egyik alapja 31 millió dollárt gyűjtött be eddig. Ügyfelei között van a svájci gyógyszergyártó óriás, a Novartis. A rákkutatásra specializálódott alap egyik befektetője pedig az egyik legnagyobb kínai technológiai vállalat, a Tencent.

Az internetes portál kiemeli, hogy a rákkutatás Joe Biden egészségügyi politikájában is kiemelt szerepet kap. Barack Obama volt alelnöke 2015-ben vesztette el egyik fiát rákban.

Gyümölcsöző politikai kapcsolatok

A StartUp Health eredetileg nonprofit intézményként működött volna azzal a céllal, hogy támogassa az egészségügyben az innovatív megoldásokat.

A cég elődjét Krein testvére, Steven Krein alapította még 2006-ban, és Howard ekkor az orvosi ügyekért felelős igazgatói posztot töltötte be.

A Politico szerint a Krein testvérek jó kapcsolatokat ápoltak az Obama-adminisztrációval, és ez is segítette indulásukat.

Egy nappal azelőtt, mielőtt hivatalosan is zöld jelzést kaptak a befektetési tevékenység folytatására, amit az egészségügyi tárca által szervezett egyik konferencián jelentettek be, találkoztak Barack Obama elnökkel, akit a jelek szerint ezen a találkozón sikerült meggyőzniük.

Joe Biden kampánycsapata ezzel összefüggésben azt nyilatkozta, hogy semmilyen szerepük nem volt abban, hogy a StarUp Health részt vehessen a konferencián.

Az Obama-elnökség második ciklusában Howard Krein, aki akkor már családtagnak számított, Biden rákellenes kampányában is aktív szerepet vállalt.

A davosi világgazdasági konferencián és más rendezvényeken is együtt szerepeltek.

Tisztességtelen előnyökhöz juthat?

Az egyik befektetési tanácsadó szerint az apósával való kapcsolat miatt a lehetőségek széles tárháza nyílhat meg Krein cége előtt, ha Bident megválasztják elnöknek – írta meg a Politico.

Még azok a felkapott startup cégek, amelyek nagyon kényesek arra, hogy kitől fogadjanak el befektetést, is igent mondhatnak megkeresésükre.

Etikai aggályok is felmerülnek, például akkor, ha családi összeköttetéseiken keresztül jutnak hozzá jövőbeli szabályozásokat érintő információkhoz.

Mindezek tisztességtelen előnyt jelenthetnek.

Biden kampánycsapata ezekre az aggályokra a volt alelnök egy 2019-es nyilatkozatával válaszolt. Ebben a veterán politikus leszögezi, hogy soha, semmilyen módon nem kerültek szóba családtagjainak üzleti dolgai.

Megválasztása esetére pedig azt ígérte, hogy „falakat állít” a kormányzati, a magán- és az üzleti ügyek közé.

hirado.hu