Őszi kedvenc a sütőtök - így süsd meg jól

2020. október 14. 17:44

A sütőtök ízére egyre többen kapnak rá. Az ősz ajándéka sokoldalú, sósan és édesen is elkészíthető számtalan formában. Magyarországon évente 30-35 ezer tonnát takarítanak be mintegy 1800 hektárról.

Külföldre is visznek hazai sütőtököt, évente 600-800 tonnát – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az MTI-vel. Mindemellett megközelítőleg ugyanennyi mennyiséget hoznak be külföldről.

A legtöbb sütőtök Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében terem.

Az egyik híres, népszerű hazai fajta a Nagydobosi fajta sütőtök. De jellemző még a Kiszombori, az Óvári hengeres és az Orange, vagyis a sonkatök.

Fotó: shutterstock/Liliya Kandrashevich

Így vásárolj és tárolj

Évente közel, átlagosan 3-3,5 kilogrammnyi sütőtök fogyasztás jut egy főre. Pedig ez nagyon egészséges étel.

A legjobb sütőtök narancssárga és egy kicsit hamvas. Az a legjobb, ha meg van még a kocsánya. Vásárolhatjuk szeletelve is, de akkor arra figyeljünk, hogy a tök húsa egyenletesen narancssárga legyen – tanácsolja a NAK.

A már felvágott sütőtök remekül tárolható hűtőben a zöldséges rekeszben fóliába csomagolva. De mindezt csak rövid ideig.

Süsd meg puhára könnyedén

A sütőtök egy igen sokoldalú alapanyag. Elkészíthető krémlevesnek, ivólének, püréként sósan-vajasan köretnek, de akár süteményt is süthetünk belőle.

Mindegyik felhasználáshoz érdemes megsütni. Ehhez vágjuk fel és távolítsuk el a magjait. Tegyük tepsibe, de tegyünk alá sütőpapírt. Így a ragacsos lé, amely kisül belőle nem ragad le az edény aljára.

Ezután öntsünk alá vizet és tegyük 190-200 fokra a sütőbe. Úgy ötven perc alatt elkészül. De sokkal gyorsabban is elkészülhet, ha lefedjük alufóliával. Ekkor még vizet sem kell alá önteni.

Ízesíthetjük is sütés előtt fahéjjal, mézzel. Így még pikánsabb lesz a végeredmény.

ridikul.hu