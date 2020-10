Koronavírus - Szlovéniában hétfőtől digitális oktatásra állnak át az iskolák

2020. október 14. 22:52

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére újabb szigorításokat vezet be Szlovénia, hétfőtől az egész ország területén 5. osztálytól fölfelé az általános iskolák és a középiskolák is digitális oktatásra állnak át - jelentette be Janez Jansa kormányfő szerdán késő este, a kabinet ülése után.

Péntektől egyes járásokban, ahol a fertőzöttek száma magas, lakhelyelhagyási tilalmat vezetnek be. Továbbá tíz főre csökkentik az összejöveteleken részt vevők maximális számát, korlátozzák a vendéglátóhelyek működését és a sportrendezvényeken való részvételt, valamint kötelezővé teszik a szájmaszkviselést zárt és nyílt térben. A részletekről bővebben csütörtöki sajtótájékoztatóján számol be a válságkabinet.

A kormány által közzétett adatok szerint kedden 707-tel 9938-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Két beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma 175-re nőtt.

A diagnosztizált betegek közül 210-en vannak kórházban, közülük 35-öt ápolnak intenzív osztályon.

Amennyiben százezer főre vetítve a megbetegedések száma meghaladja a 140-et, a kórházi ellátásra szorulók száma a 250-et, valamint az intenzív osztályon kezelt betegek száma az 50-et, automatikusan újra járványt hirdetnek Szlovéniában.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 748-cal nőtt és elérte a 21 741-et az azonosított fertőzöttek száma. Négy ember meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma 334-re nőtt. Kórházban ápolnak 441 beteget, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen.

MTI