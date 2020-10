Új tulajdonosa van a Médiapiacnak

2020. október 15. 10:21

Új tulajdonosa van a Médiapiacnak - értesült a Magyar Nemzet.

A lap csütörtöki számában olvasható, hogy a kéthavonta megjelenő újságot Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója vásárolta meg, aki egy független, szakmai lapot szeretne létrehozni, amely a kulisszák mögé - egyebek mellett a politika és a tulajdonosi kör erődinamikájába - is betekintést nyújt.

Boros Bánk Levente politológust egyértelműen a jobboldalhoz sorolja eddigi közéleti tevékenysége, mégis egy független, szakmai lapot szeretne a megújult Médiapiacból. A Magyar Nemzetnek elmondta: szerinte eddig leginkább egyfajta balliberális narratíva érvényesült médiaügyekben, a megújult lappal pedig tájékozódási pontot, iránytűt szeretnének biztosítani a szakmának és a közönségnek abban, hogy kontextusba tudják helyezni az általuk fogyasztott médiatartalmakat.

Hangsúlyozta: a baloldali média irányába is nyitott lesz a Médiapiac, a hazai baloldali sajtóorgánumok vezetői, tulajdonosai, valamint innovációi is szerepelnek majd a lapban. Emellett bemutatják azokat a jobboldali médiumoknál dolgozó embereket is, akik kimagasló munkát végeznek a maguk területén.

A politológus arra is kitért, hogy külföldi témákkal is rendszeresen foglalkoznak majd, például azzal, hogy az Egyesült Államok elnökválasztási kampányában milyen szerepet játszott a média.

"Általánosságban pedig azt érdemes figyelni, hogy a hazánkban jelen lévő nagyobb befektetők, a nemzetközi játékosok hogyan vállalnak szerepet a különböző országokban Magyarországon kívül is, milyen átalakulások mennek végbe az egyes médiacégekben. Ezeknek a folyamatoknak általában politikai következményei is vannak, egyebek mellett ezekre világítanánk rá. Így például könnyebb perspektívába helyezni a Magyarország ellen folytatott brüsszeli lejáratókampány egyes fejezeteit is" - fejtette ki az igazgató.

Annak kapcsán, hogy versenyeznének a konkurens sajtóorgánumokkal, Boros Bánk Levente elmondta: terveik szerint elsődleges információforrásként is működik majd a lap, s egyes médiapiaci, de politikailag releváns témák is náluk jelennek meg először.

A közösségi média tárgyalása is kiemelt szerepet kap a megújult lapban.

MTI