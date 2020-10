Rétvári: kétszeresére nőtt a iskolagyümölcsben részesülő diákok száma

2020. október 16. 08:29

Tíz év alatt kétszeresére nőtt az iskolatejben és iskolagyümölcsben részesülő diákok száma - közölte Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke az MTI-vel.

A KDNP-s politikus kiemelte: a kormány számára nagyon fontos a gyermekek egészségének megóvása. A koronavírus-járvány idején pedig különös jelentősége van az immunrendszer védelmének, ezt szolgálja az iskolatej- és iskolagyümölcs- program.



Rétvári Bence kitért arra: a koronavírus-járvány következtében a világ minden országa gazdasági nehézségekkel küzd, Magyarországon a válság ellenére is biztosítottak a többletforrások a diákok egészségének megőrzését szolgáló programokra.



Az egészséges táplálkozás szerves része a megfelelő mennyiségű zöldség és gyümölcs fogyasztása, ezt bővített kormányzati programok segítik - hangsúlyozta.



Az óvodások és iskolások egészséges táplálkozását elősegítő programokra idén már csaknem háromszor több forrás jut, mint a baloldali kormány idején. Míg az iskolatej programra 2010-ben mintegy 1,2 milliárd forint jutott, az idei tanévben már csaknem a négyszerese, 4,7 milliárd - ismertette. Hozzáfűzte: az iskolagyümölcs-programra 2010-ben a baloldali kormány 1,5 milliárd forintot szánt, az idei tanévben ez az összeg is több mint a duplájára nőtt, már 3,3 milliárd forint.



A bővülő forrásoknak köszönhetően 2010-hez képest az iskolatejprogramban részt vevő intézmények számát sikerült több mint hatszorosára növelni. Míg 2010-ben mindössze 423 intézmény vett részt benne, idén 2733 oktatási intézmény, azaz csaknem minden második iskola érintett - jelezte.



Szintén jelentős a növekedés az iskolatejprogramban részesülő diákoknál, hiszen míg 2010-ben mindössze 159 ezer gyermek vehetett részt a programban, idén már több mint 441 ezer. Mindez 175 százalékos növekedést jelent - tudatta a KDNP alelnöke.



Az iskolagyümölcs-program keretében is dinamikusan nőtt a részt vevő intézmények száma 2010-hez képest. Akkor 1727 intézménybe jutott el a program, idén már 2315 intézménybe.



Az iskolagyümölcs-programban részesülő diákok számáról szólva kiemelte: az új tanévben csaknem 534 ezer gyermek kap rendszeresen gyümölcsöt, zöldséget vagy gyümölcslevet. Ez a szám 80 százalékkal több, mint 2010-ben, akkor mindössze 297 ezer gyermek jutott rendszeresen gyümölcshöz és zöldséghez az óvodákban és iskolákban.



A programok keretében Magyarországon nagyobb forrásból, már több mint félmillió kisdiák kap mintegy 13 millió liter tejet és tejterméket, valamint 52 millió adag gyümölcsöt és gyümölcslevet - összegezte a program eredményét Rétvári Bence.



Kiemelte: a bővített iskolatej- és iskolagyümölcs-programon keresztül azoknak, akik otthon nem kapják meg a fejlődésükhöz, egészségük megőrzéséhez szükséges gyümölcsöt vagy tejet, ezt az állami programok biztosítják.

MTI