Bangladesi ikrek - Koponyarekonstrukciós műtétre utaznak ki az orvosok

2020. október 16. 09:15

A fejüknél összenőtt, tavaly augusztusban szétválasztott sziámi ikerpár egyik tagjának, Rabeyának nyár óta halasztott koponyarekonstrukciós műtétére utaznak ki Bangladesbe a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvosai.

Az alapítvány pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a műtétet a koronavírus-járvány miatt halogatták, de most már muszáj elvégezni az agy fokozott védelméért, és mert a beültetett szövettágítók további növekedése a bőr minőségének romlását idézheti elő.



Az előzetesen elvégzett képalkotó vizsgálatok eredményei megérkeztek, az orvosok elkészítették a lágyrész-fedések tervét, és a Debreceni Egyetem segítségével a kapott adatok alapján elkészült a csontpótló implantátum, amelyet visznek ki magukkal.



A műtétet Csókay András idegsebész, Pataki Gergely plasztikai sebész, az Operation Freedom műtétsorozat csapatvezetője, Csapody Marcell gyermekgyógyász, aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos, az Operation Freedom aneszteziológus csapatának vezetője végzi, a család és a gyermekek állapotának felméréséért, jövőjük további megszervezéséért és a kinti orvosokkal történő konzultációért pedig Császár Zsuzsanna gyermekklinikai szakpszichológus is felel - írták.



Hozzátették: a kiutazás és a kinttartózkodás alatt szigorú járványügyi protokollt követnek, annak betartásáról a bangladesi katonai kórház vezetői és az orvosok is gondoskodnak.

