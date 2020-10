Fónagy János és Soltész Miklós nem vesz részt Karácsony Gergely rendezvényén

2020. október 16. 09:50

Sem Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár, sem Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára nem vesz részt a Fővárosi Közgyűlés megalakulásának 30. évfordulójára rendezendő ünnepségen - derül ki az érintettek főpolgármesterhez címzett pénteki leveléből.

Az MTI-hez is eljuttatott levélben Fónagy János és Soltész Miklós azt írta, megkapta a meghívót a rendezvényre, de azon nem lesznek jelen, mert Karácsony Gergely nem határolódott el a Budapestet korábban Judapestnek nevező "antiszemita országgyűlési képviselőjelölttől, Bíró Lászlótól, illetve az őt támogató antiszemita politikai közösségtől".



"Az Ön értékválságát is mutatja, hogy budapesti főpolgármesterként személyesen is kampányolt a vállalhatatlan jelölt mellett" - értékeli a két államtitkár.



"Önnek az elsők között kellett volna elhatárolódnia az antiszemita baloldali jelölttől! Semmiképpen sem szabadott volna személyesen is kampányolnia érte!" - írták Karácsony Gergelynek.



Hozzátették, hogy a kettős mércét nem tudják elfogadni, ezért nem vesznek részt a főpolgármester által szervezett ünnepségen.



MTI