Szent II. János Pál pápa az emberek szolgálatának mintája

2020. október 16. 12:39

Szent II. János Pál pápa megmutatta, hogy az emberek, a közösség szolgálata milyen jelentőséggel bír - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az egykori pápa születésének századik évfordulójához kapcsolódó rajzpályázat eredményhirdetésén, pénteken Pátyon.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (b2) és Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke (b) megtekinti Balogh Borbála Lilana győztes pályaművét a Szent II. János Pál pápa születésének századik évfordulójához kapcsolódóan megrendezett rajzpályázat díjátadó ünnepségén a pátyi Szent II. János Pál Plébániatemplomban 2020. október 16-án. MTI/Kovács Tamás

Az államtitkár felidézte, hogy 42 éve ezen a napon jelentették be a lengyel pápa megválasztását.



Soltész Miklós méltatta az egykori egyházvezető alakját, életútját, és azt mondta: a pápa megmutatta, hogy az emberek, a közösség szeretete és szolgálata milyen jelentőséggel bír. Kiemelte: Szent II. János Pál pápa egész életében a rábízott embereket szolgálta, példás életet élt, és ezt állította a fiatalok elé is példaként.



A mai fiatalok számára az az egyik legnagyobb nehézség, hogy rengeteg mindenből lehet választani, számtalan lehetőség van. Segíteni kell őket, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb hivatást - hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve: ha valaki ezt megtalálja, egyúttal tudja a közösséget is szolgálni, az a boldogságra is rá fog találni az életben.



Kiemelte, hogy a rajzpályázatra mintegy 400 pályamunka érkezett, Magyarországról és a határon túlról.



Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, az IKSZ elnöke rámutatott: Szent II. János Pál a fiatalok pápája volt, és mindannyiunk felelőssége, hogy emlékét, munkásságát és lelkiségét megőrizzük.



Üzenetei talán még aktuálisabbak, mint valaha - hangsúlyozta a kormánypárti politikus, hozzátéve: Európa bajban van, a normalitást fel akarja váltani az abnormalitás, elmossák a határokat a jó és rossz között, a családokat relativizálni akarják. Nem gyönyörű - például II. Szent János Pált ábrázoló - rajzokból készül mesekönyv, hanem valami egészen másból - jegyezte meg.



Kiemelte: a legüldözöttebb vallás napjainkban a kereszténység, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában megpróbálnak elnyomni mindent, ami a kereszténységhez tartozik. Ebben a helyzetben mindennél nagyobb szükség van a pápa élő emlékére és üzeneteire. Hozzáfűzte: Szent II. János Pál pápa mindig kiállt a nemzetállamokért, a normalitásért, a keresztény egységért, és arra is mindig szakított időt, hogy találkozzon a fiatalokkal, ő volt az utazó pápa, és ő indította útnak az ifjúsági világtalálkozókat is.



Rónayné Slaba Ewa, az Országgyűlés lengyel nemzetiségi szószólója arról beszélt, hogy a pápa rendkívül nagy népszerűségnek örvendett, és mindenkivel meg tudta találni a közös nyelvet.

A rajzpályázatot a Kelet-Európai Fiatalokért Egyesület és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) hirdette meg az általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói részére. A díjazottakat 13 iskolából választották ki az ország minden részéről, az eredményhirdetést a pátyi Szent II. János Pál Plébániatemplomban tartották. A pályázat megvalósulását a kormány anyagilag is támogatta.

MTI