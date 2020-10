Koronavírus - Már tízezer körül a napi fertőzöttek száma Csehországban

2020. október 16. 12:45

Csehországban továbbra is gyorsan terjed a koronavírus-járvány. Roman Prymula, egészségügyi miniszter szerint várható, hogy a napi esetszám még mintegy két hétig emelkedni fog.

Prymula - time24story.com

Az egészségügyi minisztérium honlapján pénteken közölt adatok szerint csütörtökön az új igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 9721 volt, ami 177-el több mint szerdán, és a járvány márciusi kezdete óta ez az eddigi maximum. Az aktív esetek száma jelenleg 84 430, közülük 2920 személyt kórházban kezelnek, 543 beteg állapotát súlyosnak minősítik az orvosok. Október eleje óta a kórházban kezeltek száma megháromszorozódott. A járványban eddig 1230-an haltak meg, közülük 559-en októberben.



A hatóságok igyekeznek növelni a kórházi kapacitásokat, ezért a hét végén Prágában elkezdődik egy 500 ágyas tábori kórház építése. Ezt a hadsereg fogja üzemeltetni, de az egészségügyi személyzetet az állami kórházak igazgatói biztosítják.



Komoly probléma, hogy a kór az egészségügyi dolgozókat sem kerülte el. A legfrissebb információk szerint jelenleg 1319 orvos, 2703 nővér és 2199 más egészségügyi alkalmazott bizonyítottan fertőzött. Ők természetesen nem dolgoznak. A problémát fokozza, hogy az általános iskolák bezárása következtében sok egészségügyi dolgozó, akinek kisiskolás gyereke van, kénytelen otthon maradni.



A csehországi helyzet romlását külföldön is érzékelik, és két német tartomány Bajorország és Szászország már fel is ajánlotta segítségét. A bajorok és a szászok hajlandóak kórházi kapacitásokat biztosítani a beteg csehek számára, illetve szükség esetén egészségügyi személyzetet is küldenek Csehországba. Andrej Babis kormányfő köszönettel és elismeréssel nyugtázta a felajánlott segítséget, de kifejezte meggyőződését, hogy Csehország saját erejéből is képes lesz megbirkózni a járvánnyal.

MTI