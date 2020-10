Putyin a START-3 szerződés egyéves meghosszabbítását javasolja

2020. október 16. 15:15

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken azt javasolta, hogy hosszabbítsák meg legalább egy évvel a hadászati támadó fegyverek számának csökkentéséről megkötött orosz-amerikai START-3 (Új START) szerződést.

Putyin ezt az orosz biztonsági tanács ülésén jelentette be, és megbízta Szergej Lavrov külügyminisztert, hogy egyeztessen erről Washingtonnal. A szerződés hatálya február 5-én jár le.



"Hosszabbítsuk meg legalább egy évvel a szerződést, hogy lehetőségünk legyen tartalmas párbeszédet folytatni azoknak a problémáknak a paramétereiről, amelyeket az ilyen szerződések szabályoznak, azért, hogy országaink és a világ összes olyan állama, amely érdekelt a hadászati stabilitás fenntartásában, ne maradjanak ilyen alapvető dokumentum nélkül" - mondta az orosz elnök.



A 2010-ben Barack Obama amerikai és Dmitrij Medvegyev orosz elnök által Prágában aláírt és 2011. február 5-én hatályba lépett START-3 (Új START) megállapodás a rendszeresített robbanófejek számát 1550-ben, a hordozóeszközökét pedig - beleértve a rendszerbe nem állított eszközöket is - 800-ban maximalizálta. Ezek közül mindkét fél 700-at állíthat rendszerbe



Moszkva a meghosszabbításra többször is javaslatot tett, amire Washington nyilvánosan sokáig nem reagált, mígnem Marshall Billingslea amerikai elnöki leszerelési különmegbízott kedden Washingtonban kijelentette: elvi megállapodás született az Egyesült Államok és Oroszország között a START-3 hatályának meghosszabbításáról.

"Szeretnénk meghosszabbítani az Új START egyezmény érvényességét egy bizonyos időre, feltéve, ha cserében ők (az oroszok) elfogadják nukleáris fegyverarzenáljuk korlátozását, azaz befagyasztását" - mondta.



Lavrov ezt szerdán tagadta, és azt mondta, "nem tisztességes" Billingsleanek az az állítása, miszerint Oroszország kész lenne a robbanótöltetek számának befagyasztására, és Moszkva azt akarja, hogy ehhez az intézkedéshez Peking is csatlakozzon. Kifogásolta, hogy az Egyesült Államok kizárólag a robbanófejek számát korlátozná, köztük a harcászati eszközökét is, a saját újonnan megjelent hordozóeszközeit azonban nem. Megismételte az orosz álláspontot, amely szerint az amerikai taktikai atomfegyvereket a számba vételük és tárgyalásokba történő bevonásuk előtt az európai NATO-tagállamok területéről vissza kellene szállítani a tengerentúlra.



Az orosz diplomácia vezetője kifejezte Moszkva készségét arra, hogy a hatályos szerződés érvényét kiterjessze két kifejlesztett és öt fejlesztés alatt álló orosz fegyverzettípusra. Kifogásolta, hogy az Egyesült Államok ki akarja hagyni a hadászati biztonságról folytatott tárgyalások témái közül a világűr militarizálását, holott hadszíntérként már mind a kozmosz, mind pedig a kibertér megjelent a doktrínáiban.



Hozzátette: Moszkva nem tudja nem figyelembe venni, hogy Washington nem kíván csatlakozni az általános atomcsendegyezményhez, valamint azt, hogy az atomstopegyezmény megsértésével olyan hadgyakorlatokba vonja be a többi NATO-tagországot, amelyen a harcászati nukleáris fegyverek bevetését gyakorolják.



Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes, a hadászati fegyverzetcsökkentési tárgyalások moszkvai felelőse azt mondta, hogy Moszkva és Washington egyelőre nem áll a megállapodás küszöbén, ezért nem látja okát annak, hogy az elmúlt napokban az amerikai fél miért küldött ezzel ellentétes jelzéseket a nyilvánosság felé.

Rjabkov - trt.net.tr

Közölte, hogy a Billingsleavel október 5-én Helsinkiben megtartott kétoldalú tárgyalási fordulót követően a START-3 ügyében a november 3-án esedékes amerikai elnökválasztásig semmilyen megállapodás és személyes találkozó nem várható.



MTI