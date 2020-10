Pécs baloldali vezetőségét bírálta a helyi ellenzék

2020. október 16. 15:51

Egyetlen saját, komolyan vehető fejlesztése sem volt a baranyai megyeszékhely új vezetésének az elmúlt egy évben - mondta Kővári János, a pécsi képviselő-testületben ellenzéki szerepet betöltő Összefogás Pécsért Egyesület-KDNP képviselőcsoportjának vezetője a baranyai megyeszékhelyen újságírók előtt pénteken.

szabadpecs.hu/Bacsa Eszter

Kővári János, a pécsi belváros keleti határán hamarosan üzemelő, ideiglenes városi látványosságnak szánt óriáskerék előtt újságíróknak azt mondta: ez az egy - vállalkozás által piaci alapokon megépített - szórakoztató létesítmény lesz a tavaly ősszel felálló pécsi városvezetés egyetlen "saját fejlesztése" az utóbbi egy évben.



Szerinte a baloldali városvezetés idején kizárólag olyan beruházások és fejlesztések készültek el, amelyekre 2019 ősze előtt nyert el forrást a megyeszékhely, illetve amelyek megvalósítása már zajlott a tavalyi választások idején is.



Kővári János hozzátette: a város számára kiemelten fontos, teljesen előkészített beruházások esetében is rosszul, késlekedve hozott döntéseket a városvezetés. Ilyen okok miatt csúszik egy évet az új pécsi vásárcsarnok építése is, ezzel a helyi termelőknek egy évig ideiglenes helyeken kell árusítaniuk - említett példát.



Hozzátette: tavaly ősz óta csaknem az összes önkormányzati tulajdonú cég vezetőjét lecserélték, és ma számos esetben "Budapestről importált" embereket bíztak meg vezetői feladatokkal "mesés összegekért" cserébe.



Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP) önkormányzati képviselő ennek kapcsán sérelmezte, hogy a Zsolnay Kulturális Negyedet is üzemeltető önkormányzati cég élére annak ellenére sem szakmai alapon választottak új vezetőt, hogy a kinevezését Pécs kulturális ügyekért felelős alpolgármestere sem támogatta.



A képviselő felhívta a figyelmet arra is, hogy a civil szervezetek és a városvezetés közötti jó kapcsolat szintén "jelentősen megbicsaklott" az elmúlt egy évben, emellett ma az "ismerős, kedvenc" egyesületeknek juttatnak több pénzt a többi kárára - fogalmazott.



A baranyai megyeszékhelyet 2010 és 2019 ősze között vezette Fidesz-KDNP-s többségű közgyűlés, 2009 májusa és 2020 októbere között e pártszövetség adta a város polgármesterét is. A tavaly őszi helyhatósági választásokat követően a polgármesterrel együtt 26 tagú testületben többi között a Momentum, a DK, az MSZP és a Jobbik támogatását élvező ellenzéki szövetség, a Mindenki Pécsért Egyesület (MPE) 17 (ebből egy listás), a Fidesz, a KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület alkotta választási szövetség 7 (ebből öt listás) mandátumot szerzett. Az LMP egy, kompenzációs listáról bekerülő képviselőt tudott delegálni a testületbe, míg polgármesternek az MPE jelöltjét, Péterffy Attilát választották meg.

MTI