Kelemen Hunor: két, befutó helyet enged át ellenzékének az RMDSZ

2020. október 16. 17:22

Két, befutónak számító helyet enged át ellenzékének a parlamenti választásokra összeállított jelöltlistáin a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - jelentette be pénteken a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) jelöltlistákat véglegesítő ülése után Kelemen Hunor, a szövetség elnöke.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke online sajtótájékoztatót tart a Szövetségi Állandó Tanács ülése után Kolozsváron 2020. október 16-án. A Szövetség Állandó Tanács a parlamenti jelöltlistákról döntött, amelyen az Erdélyi Magyar Szövetség két befutó helyet kaphat. MTI/Kiss Gábor

Elmondta: az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) szövetségével létrejött Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) eredményei a szeptemberben tartott önkormányzati választásokon elmaradtak ugyan az MPP 2016-os eredményeitől, de úgy vélték, a magyar szavazatok 92 százalékának a birtokában nagyvonalúnak kell lenniük, ezért most is két helyet ajánlottak az ellenzéknek, akárcsak négy évvel ezelőtt. Hozzátette: azért tették, mert most az a cél, hogy erős parlamenti képviselete legyen a magyarságnak.



Kelemen Hunor azt is bejelentette, hogy a jelenleg is képviselői mandátummal rendelkező MPP-s Kulcsár-Terza József a Maros megyei képviselőjelölt-lista harmadik helyét, és Zakariás Zoltán, az EMNP Önkormányzati Tanácsának elnöke a Hargita megyei jelöltlista ötödik helyét foglalja el. A Kovászna megyei listán szorítottak ugyanakkor helyet a szórvány képviselőjének, Benedek Zakariásnak, és az RMDSZ által olykor megszerzett, máskor elveszített Bihar megyei harmadik helyet ajánlották fel az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezetek jelöltjének, Oltean Csongornak.



Újságírói kérdésre az elnök megemlítette: tárgyalt a Szabad Emberek Pártjának (POL) színeiben újabb székelyudvarhelyi polgármesteri címet nyert Gálfi Árpáddal is, de a POL-lal nem tudnak szövetkezni, Gálfi Árpáddal mint személlyel pedig nem egyezhetnek meg. Ígéretet tett azonban arra, hogy Székelyudvarhelyt és az udvarhelyi embereket támogatják majd, amikor erre szükség lesz.



Az MTI kérdésére, hogy az RMDSZ vagy az EMSZ választotta-e ki az ellenzéki jelölteket, Kelemen Hunor elmondta: Mezei Jánossal, az EMSZ társelnökével egyeztettek telefonon a SZÁT-ülés szünetében, tőle kapták a javaslatot. Azt is megemlítette: hogy szintén Mezeivel készülnek aláírni jövő héten egy együttműködési megállapodást.

"Azt a hírt kaptuk, hogy Mezei János lesz a fúzió után az EMSZ elnöke. Ha ez így van, akkor ő társelnökként, amennyiben megbízzák őt ezzel, nyugodtan aláírhat egy megállapodást" - fogalmazott az elnök.



Kelemen Hunor újságírói kérdésre pontosította: csütörtökön úgy álltak fel a tárgyalóasztaltól az EMSZ képviselőivel, hogy az ellenzéki szövetség két helyet kér, és ha nem lesz meg a két hely, akkor nem lesz megállapodás. Hozzátette: a megállapodás elveiben már rég megegyeztek, a szöveg tartalmát kell még véglegesíteni.



Azt is elmondta: az RMDSZ Románia valamennyi megyéjében, és külföldön is indít jelölteket. Azokban a Kárpátokon túli megyékben, ahol nincs szervezetük, az ifjúsági szervezetek és a nőszervezet állított jelölteket. Közölte: a szövetség 566 képviselő- és szenátorjelölttel vág neki a választásoknak.



Újságírói kérdésre kijelentette: fenntartja véleményét, hogy december 6-án meg kell tartani a parlamenti választásokat, hiszen alkotmányosan azt csak három hónappal lehet elhalasztani, és nem biztos, hogy később kedvezőbb lesz a járványhelyzet a választás megtartására.



MTI