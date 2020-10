Az EMSZ szerint megvalósulhat a magyar egység a romániai választásokon

2020. október 16. 19:46

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) szerint megvalósulhat a magyar összefogás a decemberi romániai parlamenti választásokon.

A szövetség a Csomortányi István és Mezei János társelnökök által jegyzett közleményben üdvözölte, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) döntéshozó testülete, a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) pénteken arról döntött, hogy két befutónak számító helyet biztosított az ellenzék jelöltjeinek a parlamenti választásokon.



A társelnökök ugyanakkor emlékeztettek rá, hogy a kétoldalú tárgyalásokon hosszú távú megállapodási javaslatot terjesztettek az RMDSZ vezetői elé, mely meglátásunk szerint hozzájárulhat egy közös politikai nemzeti minimum kialakításához és az egységes magyar érdekképviseletet megteremtéséhez.



"A SZÁT által elviekben elfogadott és további egyeztetésekre javasolt megállapodáscsomag volt a legfőbb feltétele az Erdélyi Magyar Szövetség részéről a megállapodásnak" - áll a közleményben.



Az EMSZ vezetői úgy értékelték, hogy érvényesül a politikai pluralizmus elve az egységes magyar választási listákon azáltal, hogy az RMDSZ helyet biztosít az ő jelöltjeiknek is. Úgy fogalmaztak, hogy "az EMSZ által javasolt személyek közül végül Kulcsár Terza József és Zakariás Zoltán kerültek fel bejutónak számító helyekre".



"Reménykedve nézünk a további tárgyalások elébe és számítunk úgy az új magyar egység sikeres szereplésére a közelgő választásokon, mint a további eredményes és az erdélyi magyarság érdekeit szem előtt tartó közös munka megkezdésére" - áll a társelnökök által jegyzett közleményben.



Romániában várhatóan december 6-án tartanak parlamenti választásokat, amelyek jelöltlistáit pénteken véglegesítette az RMDSZ, és két ellenzéki politikusnak is helyet biztosított ezeken. Csütörtökön Toró T. Tibor, az EMSZ tárgyalódelegációjának tagja még úgy látta, hogy eredmény nélkül végződtek a tárgyalások, és azt közölte, hogy az EMSZ akkor is támogatja az RMDSZ-t a választásokon, ha nem kap képviselői helyeket, amennyiben az RMDSZ elfogadja az együttműködési javaslatuk sarkalatos pontjait.

MTI