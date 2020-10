Szabadka közelében megtámadták a migránsokat fuvarozó taxisokat

2020. október 16. 20:45

Rudakkal támadtak a polgárok azokra a taxisokra, akik a környékbeli településekre fuvarozzák a migránsokat Szabadkáról – jelentette a VOICE, azaz a Vajdasági Kutató-elemző Központ.

Dušanka Đurović szabadkai taxisofőr a VOICE-nak elmondta, hogy őt is és egyik kollégáját is megtámadták néhány nappal ezelőtt Martonoson. A kora esti órákban helybeliek egy csoportja szemmel láthatóan ittas állapotban rudakkal a kezükben elállták az útjukat, magyarul és szerbül szidalmazták őket csak azért, mert migránsokat szállítottak. Két nappal korábban hasonló élményben volt része Királyhalmon. Akkor egy fekete dzsip állta útját, amit egy helybeli hajtott, szidalmazta őt, veréssel fenyegette a migránsok fuvarozása miatt.

Dušanka Đurović szerint a rosszul megvilágított településen egyszerre csak 30-40 ember futott a homályból az útra, kezükben kapával, rendőrségi gumibottal, rudakkal fenyegetőztek, hogy menjenek vissza oda, ahonnan jöttek.

Ordibáltak, hogy idehoztátok nekünk ezeket a szemeteket.

Nem akarunk benneteket itt látni, összeverünk benneteket! A taxisnő szerint a csoport „bűzlött az alkoholtól, s rémesen viselkedett”. Az esetet jelentette a rendőrségen.

Dušanka munkatársa, D. H., aki nem járult hozzá teljes nevének a közléséhez, a VOICE-nak azt mondta, hogy a két kocsiban hat migráns szállítottak Martonosra, amikor az eset történt.

Elmesélte, hogy gépkocsival is érkeztek helybeliek a helyszínre, teljes káosz alakult ki. Megkérdezte, kik ők, s azt a választ kapta, hogy a falut védik. Mivel magyarul is beszél, próbált szóba elegyedni a csoport tagjaival, de azok az anyját kezdték szidni. Azt mondták neki, azért fuvarozza a migránsokat, mert meg akar gazdagodni. Azzal védekezett, hogy csak a munkáját végzi, erre azt mondták neki, hogy menjen vissza oda, ahonnan jött. Ekkor a botokkal verdesni kezdték a kocsit, emlékezett vissza D. H. Elmondta azt is, hogy a rendőrség nem mutatott túl nagy érdeklődést, amikor feljelentést tettek, s csak félvállról végezték a munkájukat.

„Teljes anarchia van ott. A helyzetet okolták, a tehetetlenségüket hangoztatták. Nem fogták fel, hogy azért vannak, hogy bennünket védjenek, s segítsenek, nem pedig hogy a helybeleik pártjára álljanak egyes incidensek miatt” – mondta D. H.

Beszámolt arról is, hogy amikor már hazafelé tartottak egy csoportra lettek figyelmesek. Egy húszfős migránscsoport haladt kétfős oszlopban az út szélén, oldalt pedig kapával felfegyverzett emberek terelték őket. Olyan volt, mint amikor a katonák masíroznak a menetoszlop oldalán a felettesükkel.

Radoš Đurović, a menedékkérőket segítő központ vezetője a VOICE-nak azt nyilatkozta, hogy egyre rosszabb a helyzet a határ menti településeken, főleg ott, ahol a migránsok hajléktalanként élnek, s ahol naponta próbálkoznak, hogy átszökjenek a magyar, a horvát vagy a román határon.

A központ munkatársai naponta figyelnek fel migránsok nagyobb csoportjaira Szabadkán és környékén, a határ menti településeken.

Az, hogy a polgárok a saját kezükbe próbálják venni a dolgokat, arra figyelmeztet, hogy a végső ideje intézményes formában tenni valamit.

A polgárok már nem hisznek az állami intézményeknek, s ez a legrosszabb forgatókönyv, amit a migránsprobléma okozhat.

A VOICE kérdéseket intézett a szabadkai és nagykikindai rendőri igazgatóságokhoz, de nem kapott válaszokat azokra.

A VOICE az írása végén emlékeztetett arra, hogy Apatinban is előfordultak már hasonló esetek, hogy a polgárok nem engedték be a településre a migránsokat szállító járműveket. Migránssegítő szervezetek akkor feljelentést tettek az ügyben, a rendőrség pedig kihallgatott egy 45 éves helybeli férfit, aki útját állta a taxisoknak.

Németh Ernő

vajma.info