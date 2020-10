Lefejeztek egy történelemtanárt Párizs közelében - a nyílt utcán

2020. október 16. 21:18

Lefejeztek egy férfit a Párizstól északnyugatra található Conflans-Sainte-Honorine külvárosban péntek késő délután, az elkövetőt agyonlőtte a rendőrség, az ügyben a terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot - közölték a francia hatóságok.

A helyszín - independent.co.uk/reuters

Értesülések szerint az elkövető a nyílt utcán késsel támadt áldozatára, majd lefejezte. A rendőrség a közeli Éragny-sur-Oise településen végzett a támadóval, aki állítólag a rendőrökre is rátámadt. A francia BMF TV ugyancsak arról számolt be, hogy a tettest agyonlőtték. A környéket lezárták, mert azt feltételezték, hogy a bűnöző robbanóövet erősített a testére. A tűzszerészek nem találtak robbanószert nála.



A francia rendőrség szerint az áldozat egy középiskolai történelemtanár volt. A rendvédelmi szervek egyik forrása úgy tudja, hogy Mohamed-karikatúrákat mutatott az iskolai tanórán. A helyi sajtó szerint ezért később fenyegetéseket is kapott.



Egy másik rendőrségi forrás közölte: szemtanúk beszámolói szerint az elkövető az Allah akbar kiáltást hallatta.



A gyilkos kilétéről ellentmondásos információk vannak. A Franceinfo hírrádió úgy értesült, hogy a támadó egy 18 éves fiatal csecsen férfi, de ezt egyelőre nem erősítették meg hivatalos forrásból.



A francia terrorellenes ügyészség közölte, hogy egyebek mellett terrorista indíttatású gyilkosság miatt indított vizsgálatot.



Értesülések szerint Jean Castex francia miniszterelnök a helyszínre indult. A BMF TV időközben arról számolt be, hogy Emmanuel Macron francia elnök is odaindul a belügyminisztériumban tartott rendkívüli válságtanácskozást követően péntek este.



"Egy történelemtanár meggyilkolása támadás a véleménynyilvánítás szabadsága és a Köztársaság értékei ellen. Egy tanárt megtámadni annyit tesz, mint megtámadni minden francia állampolgárt és a szabadságot" - hangsúlyozta Twitter-üzenetében Richard Ferrand, a francia nemzetgyűlés elnöke.



"Az iszlamizus háborút folytat ellenünk: erőszakkal kell kikergetnünk az országból" - reagált Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke mikroblogján a történtekre.



Franciaországot évek óta iszlamista merénylethullám sújtja.

Ebben több mint 250-en vesztették életüket.

Szeptember végén késsel megsebesítettek két embert a Charlie Hebdo korábbi párizsi szerkesztőségének közelében, ahol 2015-ben két merénylő meggyilkolt tizenkét embert. A szeptember végi támadás főgyanúsítottja a francia szatirikus hetilapon akart bosszút állni Mohamed-karikatúrák közlése miatt.



MTI; Gondola