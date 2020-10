Elzárt települések és utak az árvíz miatt Borsodban

2020. október 17. 09:59

A megáradt Sajó miatt lezárt út Sajógalgóc határában (Fotó: MTI/Vajda János)

Az éjszaka és a hajnali órákban tovább nőtt a Hernád áradása miatt lezárt útszakaszok és elzárt települések száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - közölte Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője az MTI-vel szombaton.

Tájékoztatása szerint a Hernád áradása miatt le kellett zárni a Kiskinizs és Hernádkércs közötti összekötőút egy szakaszát, Kiskinizset a folyó elzárta a külvilágtól.

Hernádszentandrásnál sem változott a helyzet, ezért Pere, Ináncs és Encs felől sem lehet bejutni a településre.

Továbbra is érvényben van a Novajidrány és a Vizsoly közötti útzár, itt Encs vagy Gönc felé kerülhetnek az autósok.

Szombat kora reggel a Sajólád és Bőcs közötti mellékúton is teljes útzárat kellett elrendelni, szintén a Hernád magas vízállása miatt. A Halmaj és Abaújszántó összekötő utat Hernádkércs határában a folyó áradása miatt ugyancsak nem használhatják az autósok. Kerülni a Szikszó - Onga - Megyaszó útvonalon lehet.

A Sajó áradása miatt továbbra is le van zárva a Putnokról Sajóvelezdre vezető út egy szakasza, valamint a Sajóvelezdről Vadna felé vezető út. A lezárt szakaszok a 26-os főúton át kerülhetők el. Sajóvelezdre csak Királd vagy Sajómercse felől lehet bejutni. Nem járható a 26-os főútról a Sajókazára vezető összekötő út sem, ott Múcsony felé kell kerülnie a közlekedőknek. A közelben a Sajógalgócba vezető utat is víz borítja, oda jelenleg is csak egy földúton lehet bejutni. Ugyancsak le van zárva a Muhi és Köröm közötti út. Az áradás miatt a komp sem közlekedik.

MTI