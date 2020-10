Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást

2020. október 18. 09:39

Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati polgármester- és képviselő-választást, azért, mert a képviselő-testület kimondta a feloszlását. A választási irodák felkészültek a járványügyi előírások betartására.

Veszprém megyében négy településen is lesz időközi választás.

Balatonfűzfőn három független jelölt szeretné elnyerni a polgármesteri posztot, a hat képviselői helyért 16-an indulnak, a választói névjegyzékben 3789-en szerepelnek.

Szigligeten kilenc független jelölt pályázik a polgármesteri tisztségre, a négy képviselői mandátumért 23 jelölt indul, a választói névjegyzékben 832-en szerepelnek.

Balatonszepezden a polgármesteri tisztségért négy független jelölt indul, a négy képviselői helyre 13-an pályáznak, a választói névjegyékben 400-an szerepelnek.

Megyeren a falu polgármesteri tisztéért egy független jelölt indul, a két képviselői helyre két független jelölt pályázik, a választói névjegyzékben 29-en szerepelnek.

A Hajdú-Bihar megyei Tiszacsegén a polgármesteri tisztségre öt független jelölt pályázik. Az egyéni listás képviselő-választáson 36 jelölt indul, közülük hatnak adhat mandátumot a 3775 szavazásra jogosult választópolgár.

A Baranya megyei Merenyén a polgármesteri tisztségért két független jelölt indul, a négy képviselői helyért pedig tíz független jelölt. A Baranya megye nyugati határán, Szigetvár közelében fekvő település választói névjegyzékében 235-en szerepelnek.

A Bács-Kiskun megyei Bácsszentgyörgyön a polgármesteri tisztségért két független jelölt indul. Az egyéni listás képviselő-választáson kilenc jelölt indul, közülük négynek adhat mandátumot a 135 szavazásra jogosult választó.

A helyi választási irodák a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására a szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítőt helyeznek el, amelyet a választópolgárok érkezéskor és távozáskor is használhatnak.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viselnek, és erre kérik a választókat is. Kérik azt is, hogy ha sorban kellene állni, a szavazók tartsanak egymástól legalább másfél méter távolságot, valamint vigyenek magukkal tollat a voksoláshoz. A betegek, a mozgásukban korlátozottak most is mozgóurnát kérhetnek - legkésőbb a szavazás napján 12 óráig - a szavazatszámláló bizottságtól.

MTI