Ettől a Barcelonától nincs oka rettegnie a Ferencvárosnak

2020. október 18. 12:37

A Barcelona szombaton késő este rendkívül gyenge játékkal 1-0-ra kikapott a Getafe vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában, s a kilencedik helyen szerénykedik a La Liga tabelláján. Ha Messiék ezt a formát mutatják kedd este a Bajnokok Ligája nyitófordulójában, akkor a Ferencvárosnak nincs félnivalója.

A Barcelona 73 százalékban birtokolta a labdát, de ez az egyetlen adat emlékeztet az elmúlt évek dominanciájára. Nem pusztán unalmasan, hanem borzasztóan gyengén futballoztak Messiék a Getafe vendégeként. Maga a hatszoros aranylabdás is. Messi nyilván fáradt volt amiatt, hogy a világbajnoki selejtezők miatt oda-vissza megjárta Dél-Amerikát, de a testbeszéde végig arról árulkodott, arra a kérdésre kereste a választ, mit keres ő ott.

Olyat már láttunk, hogy ha a Barcelona nem elég éles, akkor a tikitaka unalomba fullad. Ám szombat este gyakran az is gondot jelentett a katalánok játékosainak, hogy pontosan passzoljanak. Bántó technikai hibák tarkították a találkozót, csapategységnek nyoma sem volt. Hatékonyságról pedig végképp ne beszéljünk, a Barca a 97 perc során (a játékvezető is nagyon akarta az egyenlítést…) egyetlen egyszer találta el a hazaiak kapuját.

Mit keresek én itt? Lionel Messi magányossága Fotó: MTI/EPA/Rodrigo Jimenez / MTI

Nem is lehetett más a vége, mint vereség. Még akkor is, hogy ha az 56. percben Jaime Mata vitathatóan megítélt büntetőből szerezte a győztes gólt a Getafénak.

Ronald Koeman a mérkőzés után igyekezett elterelni a szót a csapata pocsék produkciójáról. Arról értekezett hosszan, hogy a Getafétől Allan Nyom tiszteletlenül viselkedett, s többször is megsértette őt a mérkőzés folyamán. Ha annyira durva lett volna az eset, akkor a zárt kapuk mögött játszott meccsen ezt rögzítették volna, de legalábbis más is meghallotta volna. Jose Bordales, a Gatefe trénere vissza is utasította a vádat, mondván, egyrészt, nem feltételez hasonlót a játékosáról, másrészt, ennek semmi köze sincs a mérkőzéshez.

Így igaz. Jól kezdte a Barca az idényt, 4-0-ra megverte a Villarrealt, de az azóta lejátszott meccsek arról árulkodnak, a válság nem múlt el, sőt egyelőre csak tovább mélyül. A Getafe például legutóbb 2011-ben győzte le a madridi agglomerációban fekvő város csapatát.

Péntek este a Kisvárdán csak jelentős erőfeszítések árán aratott 2-0-s győzelem után arról cikkezett a magyar sajtó, a Ferencvárosnak a Barca ellen ennél sokkal jobb teljesítményre lesz szüksége. Akkor mit mondjunk most a katalánokról?

A Fradinak természetesen tisztelnie kell a Barcelonát, de berezelnie nincs oka.

Kikapott, de még élen a Real Szombaton a Real Madrid is kikapott, méghozzá otthon a másodosztályból feljutott Cádiz ellen. Ha vasárnap nyer a Valencia ellen, a Villarreal az élre állhat a La Ligában. La Liga, szombati eredmények: Real Madrid–Cádiz 0-1

