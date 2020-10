NB I - Sorozatban harmadik győzelmét aratta a Paks

2020. október 18. 17:01

A házigazda Paks 0-1-ről fordítva 3-1-re legyőzte a Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bank liga hetedik fordulójának vasárnapi játéknapján.

A hazaiak sorozatban harmadik sikerüket aratták - a szeptemberben kinevezett vezetőedzővel, Bognár Györggyel egyelőre százszázalékosak -, míg a vendégek egymás után másodszor kaptak ki.



OTP Bank Liga, 7. forduló:

Paksi FC-Zalaegerszeg 3-1 (1-1)



Paks, 1602 néző, v.: Solymosi

gólszerzők: Balogh B. (45+2.), Hahn (47., 74.), illetve Könyves (25.)

sárga lap: Gévay (57.), illetve Szánthó (29.)



Paks: Hegedüs - Gévay (Lorentz, 78.), Böde, Lenzsér - Bertus, Windecker (Sipos, 86.), Balogh B., Szakály (Ádám, a szünetben), Osváth - Sajbán (Kulcsár D., 63.), Hahn (Nagy R., 78.)



ZTE FC: Demjén - Kovács B. (Gergényi, 54.), Lesjak, Bobál D., Szépe - Vass P. (Zimonyi, 88.), Bedi, Szánthó (Koszta, 54.), Sankovic (Dragóner, 67.), Szalai D. (Tarasin, 54.) - Könyves



Jó iramú mezőnyjátékkal kezdődött a mérkőzés, paksi labdabirtoklási fölénnyel. Bár mindkét oldalon adódtak kisebb lehetőségek, a kapuk egy ideig nem forogtak veszélyben. A félidő derekán aztán egy beívelt szabadrúgás után megszerezte a vezetést a ZTE a válogatottban is eredményes, ex-paksi Könyves révén, és a vendégek a folytatásban is többször zavarba hozták a hazai védelmet, amelyben ezúttal Böde is ott volt középhátvédként. Az első félidő utolsó percei a házigazdáké voltak, akik az utolsó pillanatban ki is egyenlítettek.

A paksiak a fordulás után ott folytatták, ahol a szünet előtt abbahagyták, nyomás alá helyezték a zalaegerszegi kaput, és egy szögletet követően már náluk volt az előny. Ezután átadták a területet az ellenfélnek, és ők inkább a kontrákra alapoztak. Ez kifizetődött, a kapujából messze kifutó, cselezgetni kezdő Demjén nagy hibáját kihasználva ugyanis Hahn duplázni tudott, és ezzel el is dőlt a három pont sorsa. A hajrában teljesen fellazult a ZTE védelme, a Paks akár növelhette volna az előnyét.

MTI