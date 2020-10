EU-zászlóval kampányolt Bíróért Karácsony

2020. október 18. 19:48

Tötyörgőnek, totojázónak tűnik sokak szemében a főpolgármester, holott nem sokat lacafacázik, ha az általa kizárólag üres lózungokban eszményített jogállamiság semmibevételéről van szó. Olyan szédületes jogtiprásokra ragadtatja magát, amire még baloldali elődje, a boldogtalan emlékezetű Demszky Gábor sem vetemedett. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára rámutatott, hogy Karácsony a főpolgármesteri hivatalban készíttette azt a videót, amelyben Bíró László feketeöves rasszista, antiszemita, cigánygyűlölő, tapló viselkedésű képviselőjelölt támogatására szólítja fel a szerencsi és tiszaújvárosi választókat. Márpedig ezt csakis a Párbeszéd nevű incifinci csírapárt társelnökeként tehette volna meg, de a főváros első embereként semmiképpen sem.

Már ha van annyi jogállam-felismerési képessége, mint egy galacsinhajtó bogárnak. Karácsony ráadásul adott a formaságokra, mögötte ott sorakozik a magyar mellett a főváros zászlaja is. Vagyis hangsúlyozottan főpolgármesterként süllyedt odáig, hogy Bíró Lászlót dicsérje föl, szalonképessé próbálva tenni a választóközönség előtt. Jelentjük: ilyen ordenáréságot – a hivatali hatalom adta pozíciót jogcsúfoló módon, nyíltan felhasználni egy másik településen zajló demokratikus választáson – a rendszerváltozás óta nem követett el senki, még a legszélsőségesebb baloldaliak sem. Aki ilyet művel, az ne fuvolázzon SZDSZ-es farizeus tónusban jogállamiságról, mert nevetségessé válik. Milyen fogalmai vannak egy üresfejű pozőrnek a parlamentáris demokráciáról, ha ennyit sem ért belőle? A pártállam idején volt ez szokás, ahol soha nem választották szét a párt- és állami funkciókat. A neomarxista üdvöske, aki szociológusként határozza meg magát, nem ismeri ezt a rossz emlékű kommunista hagyományt? Vagy éppen emiatt tetszik neki?

Ha a Karácsony-mosdató szektás, elvakult baloldaliak bagatellizálnák az ügyet, nem árt, ha belegondolnak, mi történt volna, ha egy polgári kormánytag tett volna ilyesmit hivatalában, a fideszes indulóra való voksolásra buzdítva az embereket? Minimum kitört volna a harmadik világháború. Éppen a baloldal verte volna az asztalt, és fordult volna minden létező nemzetközi fórumhoz. Persze ez csupán fikció, hiszen egy konzervatív jobbközép politikusnak, kormánytagnak efféle bolsevik tempó meg sem fordul a fejében.

Van azonban még egy hatalmas bibi ezzel a főpolgármesteri hivatalban elkövetett ajánló videóval. Mégpedig az, hogy miközben orrba-szájba dicsérte a vállalhatatlan, náciszerű szélsőséges figurát, ott volt a magyar állami és a fővárosi mellett egy harmadik zászló is Karácsony mögött – mégpedig az Európai Unió zászlaja.

Ez automatikusan újabb, sürgősen megválaszolandó kérdéseket vet fel. Mindenekelőtt azt: miként képzelte Karácsony, hogy az Európai Unió lobogójával kampányolhat egy nácigyanús érdekében? Ezzel azt a hatást keltette, hogy Brüsszel is támogatja azt a baloldali agyrémet, hogy a judapestező, tetűcsúszdásozó Bíró borsodi egyéni országgyűlési képviselő legyen. Következő kérdés: Brüsszel, amely még akkor is felhúzza a szemöldökét, ha valaki a jogállam szóra nem csapja össze a bokáit, hogyan lehetséges, hogy eleddig egyetlen szóval sem kérte ki magának az unió zászlajával való súlyos visszaélést? Erről is tájékozódnia kellene például Věra Jourová EU-biztosnak, hogy jobban képben legyen, és megtegye a szükséges intézkedéseket – a nácikedvelő baloldallal szemben.

Mindenesetre bővült a lista, kiktől kell bocsánatot kérnie Karácsonynak. Fürjes Balázs arra szólította fel, hogy a budapestiektől kérjen bocsánatot a főpolgármester, amiért olyan antiszemita személyt támogatott, aki megsértette, lejudapestezte szeretett városukat. Most viszont már az Európai Unió bocsánatát is el kellene nyernie, amiért nemtelen módon belekeverte egy nácibarát jelölt melletti baloldali kampányba. Ezáltal ugyanis rasszista hírbe hozta Brüsszelt.

magyarnemzet.hu