Autóipari beruházást hoz Magyarországra a kínai Chervon

2020. október 19. 11:30

Miskolc közelében 138 új munkahelyet teremt a fejlesztés, a keleti nyitás bizonyított Szijjártó Péter szerint. HIRDETÉS Mintegy 17,5 milliárd forintos beruházást hoz Magyarországra a kínai Chervon Auto, a miskolci fejlesztéshez a kormány 5,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta: az autóipari beruházás első ütemben 138 új munkahelyet teremt, a vállalat célja pedig az, hogy évente kétmillió alkatrészt gyártson a hagyományos és az elektromos autóipari vállalatok számára. A nyolchektáros miskolci területen egy 26 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot húz fel a kínai cég. A külgazdasági és külügyminiszter három szempontból nevezte jelentősnek a beruházást. Egyrészt, mert a magyar gazdaság zászlóshajóját jelentő autóiparba érkezik, másrészt azért, mert keleti beruházás, egy eddig csak Kínában működő vállalat hozza létre első Kínán kívüli üzemét, harmadrészt pedig azért, mert a fejlesztés újabb visszaigazolása annak, hogy Magyarország, a magyar emberek kiváló munkájának köszönhetően továbbra is rendkívül vonzó beruházási helyszín.

– Az elmúlt hetekben bejelentett beruházások közelebb visznek ahhoz, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon. Abban pedig, hogy ezt elérjük, nagy szerepe van a tíz éve megkezdett keleti nyitás politikájának – hangsúlyozta a tárcavezető, aki szerint mára világossá vált, hogy a keleti nyitás miatti nyugati bírálatok kizárólag piacféltés miatt jelentek meg. Tíz év alatt Magyarország 22 százalékkal növelte keleti irányú exportját, és 2019-ben fordult először elő az, hogy egy távol-keleti ország hozta a legtöbb beruházást Magyarországra. Globálisan is megdőlt az a dogma, hogy a tőke kizárólag nyugatról áramlik keletre, tavaly a világban végrehajtott összes beruházás 58 százalékát keleti tőkéből finanszírozták.

A tárcavezető rámutatott arra is, hogy a Magyarországra érkezett beruházási érték hatvan százaléka keletről származott, és a tavaly újonnan létrehozott munkahelyek negyven százaléka is keleti beruházókhoz kötődik. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az autóipar Magyarországon 120 éves tradíciókra tekint vissza, jelenleg hétszáz autóipari vállalat működik az országban, ami Magyarországot az európai járműipar egyik fellegvárává tette. Tavaly 550 ezer gépkocsit és több mint kétmillió autómotort gyártottak Magyarországon, az ágazat exporthányada pedig kilencven százalék felett van.

A miniszter szerint ugyanakkor látni kell, hogy az autóipar új, modern korszakba lépett, amikor a kutatás-fejlesztés és az innováció legalább olyan fontos, mint maga a gyártás. Nem véletlen, hogy Magyarország az elektromobilitásban és az önmagukat vezető autók fejlesztésében megpróbál élen járni. Most, a világjárvány idején minden beruházás aranyat ér, mert ezek mentik meg a munkahelyeket és hozzák magukkal a magas színvonalú technológiát a tárcavezető megfogalmazása szerint.

Szijjártó Péter elmondta: a Chervon fejlesztése tovább erősíti Magyarország és Kína együttműködését. Az idén az első hét hónapban 19 százalékkal nőtt a magyar-kínai kereskedelmi forgalom és ezen belül tíz százalékkal nőtt Magyarország exportja.

– Világjárvány és gazdasági válság ide vagy oda, Miskolcon nem áll meg a fejlődés – hangsúlyozta Csöbör Katalin, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. Örömét fejezte ki, hogy a nyolc éve a kínai Nanjingben alapított, gyorsan növekvő óriáscég a versenytárs európai országok városai helyett első Kínán kívüli zöldmezős beruházását Magyarországon és azon belül is Miskolcon valósítja meg 138 új munkahelyet létrehozva. A beruházáshoz megbízható alapot nyújt a térség ipari múltja, az elmúlt tíz évben robbanásszerűen fejlődő infrastruktúra, a Miskolci Egyetem által biztosított műszaki szakmai tudás, a miskolci emberek tehetsége és elkötelezettsége, valamint a Borsodban meglévő és sok szempontból még ma is kiaknázatlan erőforrás.

MTI