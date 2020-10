Fali töltő és fejhallgató nélkül érkeznek az új iPhone-ok

2020. október 19. 16:15

Az Apple környezetvédelmi okokra hivatkozik, de akár üzleti hasznot is jelenthet a lépés a cégnek. A múlt héten mutatta be a cégóriás az új iPhone 12 szériát, és egyebek mellett az is kiderült, mennyibe fognak itthon kerülni. A nagyobb méretű iPhone 12 és iPhone 12 Pro október 23-tól, míg a legkisebb és a legnagyobb, az iPhone 12 Mini és az iPhone 12 Pro Max november 13-tól lesz megvásárolható.

Az áruk 299 990 és 611 990 forint között mozog majd. ▾hirdetés A cég a bemutatón környezetvédelmi okokra hivatkozva jelentette be, hogy kihagyja a fali csatlakozót, valamint a fülhallgatót (Ear Pods) a telefon dobozából. Állítása szerint így kisebb lesz a készülékek és azok csomagolásainak ökológiai lábnyoma - írta a hirado.hu. (Továbbá a cég arra is apellál, hogy a telefonvásárlóknak már lehet töltőjük és fülhallgatójuk a korábbi készülékvásárlásból.)

Az iPhone 12 ezáltal egyetlen USB C-ről Lightning csatlakozóra átalakító kábellel érkezik majd a végfelhasználóhoz, ez az adatátvitelt és a telefontöltést biztosítja a laptopokkal való kapcsolatnál. Aki viszont komplett szettet szeretne, annak a fenti borsos árakon túl még egy további összeget kell kifizetnie a fali vagy érintés nélküli töltőre (9689-26 000 forint) és kábeles vagy anélküli, amatőr vagy profi fülhallgatóra (7990-99 000 forint), ami viszont plusz bevételt jelenthet az Apple-nek (és nyilván e kiegészítőknek is lesz csomagolása).

Van azonban olyan ország, ahol kötelező lesz az Apple-nek az EarPodsot is odaadni a készülék mellé odaadni az új készülékek mellé: Franciaországban, írja a MacRumors alapján a hvg.hu, van egy törvény, amely szerint a technológiai vállalatoknak kötelező „kihangosító készletekkel” ellátniuk készülékeiket, hogy megvédjék a 14 éven aluli gyerekeket az elektromágneses sugárzás lehetséges kockázatától. Ez a kötelezettség az elővigyázatosság elvén alapul, mivel a francia törvények szerint a fejlődő agy elektromágneses hullámoknak való kitettségének kockázata nem egyértelmű.

InfoStart